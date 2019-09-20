Авторам фейкового поста в Instagram удалось собрать десятки тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подписчики instagram-аккаунта пресс-секретаря директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского Елены Вторушиной 20 сентября получили фейковое сообщение с просьбой о помощи.

«Моя доченька умирает. Умоляю, стоя на коленях, срочно помогите. Мою дочь сбила машина на пешеходном переходе, ей срочно требуется дорогостоящая операция — имплантат пластины в череп, стоит два миллиона рублей», — написано в сообщении.

На аккаунт пресс-секретаря директора депздрава в Instagram подписаны более двух тысяч человек. Первые звонки от знакомых и друзей Вторушиной начали поступать почти сразу, но авторам фейкового поста удалось обмануть как минимум двоих человек. «Моя бывшая ученица с Дальнего востока перевела 40 тысяч рублей. Подруга — 5 тысяч рублей», — рассказывает Вторушина.

Мошенники, получившие контроль над аккаунтом, также вступали в переписку от имени Вторушиной. «Перевела. Надеюсь, все вместе наберем. Верю, что малышка поправится», — написала она из знакомых девушки. «Извини, что наглею, ты можешь занять девять тысяч сейчас? Я верну через три дня, я клянусь», — ответили ей мошенники.

Утром Вторушина отправилась в полицию и написала заявление по факту мошеннических действий. В полиции факт наличия жалобы подтвердили, добавив, что ежедневно фиксируют подобные преступления, но люди продолжают доверять таким сообщениям в соцсетях.

На момент написания новости аккаунт Вторушиной в Instagram не заблокирован, а фейковые сообщения по-прежнему распространяются.