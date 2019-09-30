Депутат из ХМАО назвал пиар-акцией гонки на машине под 180 км/час

Провокационный пост в соцсетях семьи Сдобниковой вызвал шумиху Фото: pixabay.com / Pixabay License

Депутат из города Советский (ХМАО) Егор Сдобников назвал спланированной пиар-акцией пост, выложенный в соцсетях его женой Анастасией, где она поделилась впечатлениями от гонки с мужем на автомобилях на скорости под 180 километров в час. Объяснение произошедшему инциденту он дал в беседе с корреспондентом «URA.RU».

«Этот пост — четко спланированная пиар-акция. Я предприниматель, коуч, сейчас мы готовим бизнес-марафон и хотели таким образом привлечь к нему внимание», — заявил Сдобников. Он опровергает обвинения в том, что вместе с женой передвигался на машинах с такой скоростью. «После того, как пост был опубликован, жена получила большое количество негативных комментариев и даже угроз, поэтому решено было его скрыть», — добавил депутат. Сейчас аккаунт жены Сдобникова в социальной сети «Вконтакте» закрыт, зайти на ее страницу могут только те пользователи, которые добавлены в друзья.

Тем не менее, югорская полиция решила разобраться в этой ситуации и установить, имела ли место на самом деле такая гонка на запредельных скоростях в реальности. «Проверка началась, по ее итогам будет принято процессуальное решение», — заявила начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о шумихе вокруг провокационного поста семье Сдобниковых, который был выложен в соцсетях.