Губернатор Оренбуржья Паслер взял в команду специалиста из горздрава Екатеринбурга

Денис Паслер назначил на должность и. о. министра человека с Урала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил екатеринбуржца Станислава Кустовского исполняющим обязанности первого замминистра здравоохранения региона. Об этом сообщили в Минздраве Оренбургской области.

«С 8 октября указом губернатора исполняющим обязанности первого заместителя министра здравоохранения Оренбургской области назначен Станислав Кустовский», — сказано на сайте регионального министерства.

Станислав Кустовский закончил Уральский государственный медицинский университет в Екатеринбурге в 2008 году. В 2014 году получил второе высшее образование в Международном институте экономики и права города Москвы. В 2012—2019 годы был заместителем начальника Управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга.

Ранее «URA.RU» писало, что Паслер назначил на должность министра природных ресурсов Оренбургской области уральца Александра Самбурского, с которым он работал ранее в правительстве Свердловской области. Помимо этого, глава Оренбуржья переманил из Екатеринбурга Татьяну Савинову на должность и. о. министра здравоохранения и Алексея Пахомова на должность и. о. министра образования региона.