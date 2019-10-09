В Челябинске арестовали замглавы и начальника отдела Гострудинспекции

Оба госслужащих отправятся в СИЗО на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный суд Челябинска 9 октября санкционировал арест замначальника Гострудинспекции Челябинской области Александра Куликова и главу отдела ведомства Андрея Буркова. Оба чиновника были задержаны в рамках совместной операции региональных УФСБ и полицейского главка.

«Следователь указал, что обвиняемые могут скрыться либо помешать расследованию, воздействуя на свидетелей либо уничтожив доказательства. Прокурор поддержал его ходатайство», — пояснили в суде.

«Двум подозреваемым чиновникам инкриминируется получение взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ), двум их „партнерам“-коммерсантам — дача взятки (ч.5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, с 2013 по 2018 год сотрудники инспекции лично получили более 1 млн рублей, за то, что заставляли бизнесменов и предприятия заключать договоров на обучение и проверки знаний сотрудников с „нужными“ организациям», — пояснили также «URA.RU» в следственном управлении СКР по региону.

Оперативное сопровождение по делу вели УФСБ по Челябинской области и ГУ МВД по Челябинской области. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.