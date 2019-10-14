Вячеслав Истомин (слева) «на воле» играл в футбол с экс-губернатором Михаилом Юревичем (справа), который сейчас скрывается в Лондоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Команда заключенных строгого режима во главе с экс-мэром Копейска Вячеславом Истоминым выиграла полуфинал чемпионата по мини-футболу среди осужденных, сообщили «URA.RU» в ГУФСИН Челябинской области. Теперь бывший чиновник, которому не удалось добиться условно-досрочного освобождения, готовит подопечных к победе в финале.

«Для нас это уже третья игра в рамках чемпионата. Ранее мы встречались на поле с ИК-11 и ИК-1. Оба матча закончились в нашу пользу. Впереди ждет финальная встреча с ИК-21, где мы также надеемся одержать победу», — цитирует Истомина пресс-служба тюремного ведомства. Бывший мэр города-спутника Челябинска является и тренером, и капитаном футбольной команды.

Матч состоялся на базе исправительной колонии строгого режима №6 в Копейске, которую также называют «колонией для взяточников» из-за большого числа отбывающих в ней наказание коррупционеров. Ради победы подопечные Истомина тренировались зимой и летом. Сам он до матча пытался добиться условно-досрочного освобождения, но не встретил понимания в суде. В частности, против УДО выступила администрация колонии из-за нескольких полученных за время срока взысканий и невыплаченный штраф.

Истомин руководил Копейском с 2011-го до 2017 года, когда его задержала ФСБ. Суд признал его виновным в получении взяток, приговорив к 4,5 года заключения и штрафу в 5 млн рублей.

Экс-мр Копейска Вячеслав Истомин (справа) — наставник и капитан «футболистов строгого режима» Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области