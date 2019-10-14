ФСИН даст работу и жилье бывшему заму челябинского губернатора, осужденному за коррупцию

Скоро Николай Сандаков встретится с семьей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, осужденный за коррупцию, покинет колонию строгого режима в Копейске 24 октября. Оставшееся наказание, замененное принудительными работами, он будет отбывать в специализированном центре, сообщил «URA.RU» адвокат бывшего чиновника Константин Акулич.

«Решение вступит в силу 24 октября, если не будет подана апелляция. Но, учитывая, что прокуратура не возражала на суде, это маловероятно. Против выступила администрация ИК-6, указав на отсутствие поощрений во время нахождения в колонии», — пояснил юрист.

По его словам, в специализированный центр ГУФСИН Сандаков должен явиться самостоятельно. «Вид работ должно определить руководство центра с учетом квалификации осужденного. Жить Сандаков будет в общежитии при центре, где сможет неограниченно встречаться с семьей. Плата за проживание и питание будет вычитаться из его доходов», — добавил Акулич.

Сандаков в ранге вице-губернатора отвечал за внутреннюю политику в Челябинской области. В марте 2015 года он был задержан сотрудниками ФСБ и впоследствии арестован. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, взломе электронной почты и получении крупных взяток. Осенью 2018 года экс-чиновника приговорили к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в семь миллионов рублей. Копейский суд 14 октября согласился заменить оставшийся срок (Сандакову зачли также пребывание в СИЗО и домашний арест) более мягким наказанием — принудительными работами.