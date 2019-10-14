Сторонникам строительства скандальной развязки в Тюмени пошли навстречу

Жители Тюмени вынуждены стоять в пробках, поворачивая с Червишевского тракта направо Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Новую полосу для поворота направо с Червишевского тракта в сторону поселка Комарово откроют вечером 14 октября в Тюмени. Об этом сообщил руководитель Главного управления строительства (ГУС) Тюменской области Сергей Шустов на встрече с жителями района «Тюменская слобода», выступающими за возобновление строительства скандальной развязки в этом районе.

Строительство полосы было одним из требований жителей, которые вынуждены стоять в пробках на Червишевском тракте. «Надеюсь, что сегодня вечером мы откроем полосу, добавим стрелку на светофор», — заявил Шустов. Кроме того, в будущем году он пообещал построить для жителей еще один съезд на улицу Уездную, чтобы можно было проехать к многоквартирным домам, минуя частный сектор.

Ранее агентство сообщало, что жильцы малоэтажного микрорайона Комарово и деревни Патрушево выступили резко против строительства развязки, аргументируя это тем, что транзитный транспорт пойдет с федеральной трассы мимо их домов. Губернатор Александр Моор приостановил возведение объекта, была создана рабочая группа по достижению компромисса.

В октябре жители многоэтажного района «Тюменская слобода» начали сбор подписей за возобновление строительства. По их мнению, развязка необходима, чтобы не допустить транспортного коллапса в активно застраиваемой части город. 7 октября обращение, подписанное 1200 горожанами, было направлено в аппарат губернатора. 14 октября глава ГУС на собрании объявил о создании второй рабочей группы из числа сторонников развязки.

Глава ГУС Сергей Шустов (на фото стоит) объясняет тюменцам план развития района Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU