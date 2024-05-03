Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали

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Музыканту Николаю Носкову 68 лет Фото:

Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Сегодня заслуженный артист России почувствовал себя плохо. Пожаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Пришлось вызвать скорую», — передает источник. Со слов музыканта, недомогание появилось после поездки в санаторий.

У Носкова в 2017 году случился инсульт. Из-за этого певец выступает в инвалидном кресле. На 10 мая у него запланирован концерт в Москве.

Ранее певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Он попал в больницу. Позднее оказалось, что его самочувствие ухудшилось из-за аллергии на лекарство.

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Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Сегодня заслуженный артист России почувствовал себя плохо. Пожаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Пришлось вызвать скорую», — передает источник. Со слов музыканта, недомогание появилось после поездки в санаторий. У Носкова в 2017 году случился инсульт. Из-за этого певец выступает в инвалидном кресле. На 10 мая у него запланирован концерт в Москве. Ранее певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Он попал в больницу. Позднее оказалось, что его самочувствие ухудшилось из-за аллергии на лекарство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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