Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Сегодня заслуженный артист России почувствовал себя плохо. Пожаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Пришлось вызвать скорую», — передает источник. Со слов музыканта, недомогание появилось после поездки в санаторий.
У Носкова в 2017 году случился инсульт. Из-за этого певец выступает в инвалидном кресле. На 10 мая у него запланирован концерт в Москве.
Ранее певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Он попал в больницу. Позднее оказалось, что его самочувствие ухудшилось из-за аллергии на лекарство.
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