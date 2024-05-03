Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали

03 мая 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Музыканту Николаю Носкову 68 лет Фото: Евгений Стукалин/ТАСС Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Сегодня заслуженный артист России почувствовал себя плохо. Пожаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Пришлось вызвать скорую», — передает источник. Со слов музыканта, недомогание появилось после поездки в санаторий. У Носкова в 2017 году случился инсульт. Из-за этого певец выступает в инвалидном кресле. На 10 мая у него запланирован концерт в Москве. Ранее певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Он попал в больницу. Позднее оказалось, что его самочувствие ухудшилось из-за аллергии на лекарство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Сегодня заслуженный артист России почувствовал себя плохо. Пожаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Пришлось вызвать скорую», — передает источник. Со слов музыканта, недомогание появилось после поездки в санаторий. У Носкова в 2017 году случился инсульт. Из-за этого певец выступает в инвалидном кресле. На 10 мая у него запланирован концерт в Москве. Ранее певцу и композитору Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. Он попал в больницу. Позднее оказалось, что его самочувствие ухудшилось из-за аллергии на лекарство.