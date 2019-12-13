Уралец, призывавший к теракту, избежал тюрьмы

Пермяка признали невменяемым и за призывы к терроризму отправили в лечебницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермяка за призывы к террористической деятельности отправили на бессрочное лечение. Такое решение принял Центральный окружной военный суд России. Источник «URA.RU» в силовых структурах утверждает, что мужчина призывал вылавливать сотрудников полиции по одному и применять по отношению к ним насилие.

«В сентябре 2019 года мужчина разместил в социальной сети „ВКонтакте“ в одном из оппозиционных пермских пабликов ряд комментариев с призывами к осуществлению террористической деятельности», — пояснил «URA.RU» инсайдер. В своих публикациях мужчина высказывал не только намерения применять насилие по отношению к силовикам, но и говорил о готовности устроить взрыв.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма) и обвиняемому грозило от пяти до семи лет лишения свободы. Суд счел мужчину невменяемым и отправил на принудительное лечение без указания конкретного срока.