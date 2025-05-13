В центре Перми продается известный гастропаб по цене квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость готового бизнеса - 2,2 млн рублей
Стоимость готового бизнеса - 2,2 млн рублей Фото:

В Свердловском районе Перми продается гастропаб, проработавший 10 лет. Объект находится на улице Краснова. Цена готового бизнеса — 2,2 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в отдаленных районах Перми.

«Продается заведение в центре Перми, с отличным пешим трафиком. Рядом — Комсомольский проспект и парк Горького. Площадь помещения — 217 квадратных метров. Есть все, чтобы запустить заведение в ближайшее время. Цена — 2,2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

По указанному в объявлении адресу, согласно сервису 2ГИС, ранее располагался гастропаб «Будгер», открытый в 2014 году. На странице паба в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в 2024 году он был закрыт на ремонт. Как указано в объявлении, стоимость аренды помещения — 200 тысяч рублей, а окупаемость бизнеса — восемь месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в престижном районе Перми продается салон красоты с фотозоной. Объект находится на улице Газеты Звезда. Стоимость готового бизнеса — 320 тысяч рублей.

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В Свердловском районе Перми продается гастропаб, проработавший 10 лет. Объект находится на улице Краснова. Цена готового бизнеса — 2,2 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в отдаленных районах Перми. «Продается заведение в центре Перми, с отличным пешим трафиком. Рядом — Комсомольский проспект и парк Горького. Площадь помещения — 217 квадратных метров. Есть все, чтобы запустить заведение в ближайшее время. Цена — 2,2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. По указанному в объявлении адресу, согласно сервису 2ГИС, ранее располагался гастропаб «Будгер», открытый в 2014 году. На странице паба в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в 2024 году он был закрыт на ремонт. Как указано в объявлении, стоимость аренды помещения — 200 тысяч рублей, а окупаемость бизнеса — восемь месяцев. Ранее URA.RU сообщало, что в престижном районе Перми продается салон красоты с фотозоной. Объект находится на улице Газеты Звезда. Стоимость готового бизнеса — 320 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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