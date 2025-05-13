В центре Перми продается известный гастропаб по цене квартиры

В Свердловском районе Перми продается гастропаб, проработавший 10 лет. Объект находится на улице Краснова. Цена готового бизнеса — 2,2 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в отдаленных районах Перми.
«Продается заведение в центре Перми, с отличным пешим трафиком. Рядом — Комсомольский проспект и парк Горького. Площадь помещения — 217 квадратных метров. Есть все, чтобы запустить заведение в ближайшее время. Цена — 2,2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
По указанному в объявлении адресу, согласно сервису 2ГИС, ранее располагался гастропаб «Будгер», открытый в 2014 году. На странице паба в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в 2024 году он был закрыт на ремонт. Как указано в объявлении, стоимость аренды помещения — 200 тысяч рублей, а окупаемость бизнеса — восемь месяцев.
Ранее URA.RU сообщало, что в престижном районе Перми продается салон красоты с фотозоной. Объект находится на улице Газеты Звезда. Стоимость готового бизнеса — 320 тысяч рублей.
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