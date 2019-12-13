В Челябинске не нашлось желающих убирать район города за полмиллиарда

В Челябинске не нашлось подрядчиков по уборке улиц в Металлургическом районе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске не состоялся аукцион стоимостью более 433 млн рублей на содержание дорог в Металлургическом районе в 2020—2022 годах. Ни одна из компаний не заявилась на тендер, говорится в конкурсной документации, размещенной на официальном портале госзакупок.

Начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров сообщил корреспонденту «URA.RU», что находится в отгуле, не в регионе, и у него нет информации об аукционах. В пресс-службе мэрии Челябинска отметили, что в кратчайшие сроки, насколько это позволяет законодательство, будут объявлены повторные торги. «Если не случится форс-мажора, мы успеваем провести аукцион в этом году. Этот вопрос находится на контроле управления дорожного хозяйства. Вне зависимости от сроков и результатов торгов, район без уборки не останется», — добавили в администрации.

Один из субподрядчиков уборки улиц на условиях анонимности сказал, что времени на организацию нового аукциона мало. «А если сейчас кто-то из участников других аукционов оспорит их результат или антимонопольщики признают, что тендер проведен с нарушениями, и он будет отменен, то пол-Челябинска останется без подрядчика по уборке улиц», — поделился опасениями он.

Оставшиеся три аукциона на уборку улиц Челябинска признаны состоявшимися. Цену трехлетнего контракта по очистке дорог и тротуаров от снега и грязи в Центральном и Советском районах победитель торгов (в документации указаны только номера участников, без названий компаний) снизил с 512 млн до 500 млн рублей. В Тракторозаводском и Ленинском районах — с 425 млн до 423 млн рублей. В Калининском и Курчатовском районах — с 406 млн до 404 млн рублей.

23 декабря пройдет аукцион стоимостью 3 млрд рублей — на содержание магистральных дорог и тротуаров Челябинска в течение трех лет. 27 декабря пройдут торги на очистку мостов, путепроводов и пешеходных переходов областного центра за 332 млн рублей.