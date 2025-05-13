Челябинского контрактника отправили в колонию за три недели самоволки

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Военный не явился на службу из отпуска в отведенный срок
Военный не явился на службу из отпуска в отведенный срок Фото:

Магнитогорский гарнизонный военный суд отправил в колонию челябинского контрактника, который провел в самоволке около трех недель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначили два года заключения.

«Военный был признан виновным по ч.3.1 ст.337 УК РФ. Ему назначено два года колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Военный не прибыл из отпуска в часть, дислоцированную в Ростовской области 4 февраля. Около трех недель он проживал с семьей в Челябинске. Лишь в конце месяца (26 февраля) он явился с повинной в военный следственный отдел СК России по Чебаркульскому гарнизону.

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Магнитогорский гарнизонный военный суд отправил в колонию челябинского контрактника, который провел в самоволке около трех недель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначили два года заключения. «Военный был признан виновным по ч.3.1 ст.337 УК РФ. Ему назначено два года колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Военный не прибыл из отпуска в часть, дислоцированную в Ростовской области 4 февраля. Около трех недель он проживал с семьей в Челябинске. Лишь в конце месяца (26 февраля) он явился с повинной в военный следственный отдел СК России по Чебаркульскому гарнизону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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