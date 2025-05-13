Жители пятиэтажного дома в поселке Увильды Аргаяшского района Челябинской области около десяти лет ждут ремонт протекающей крыши. Они за свой счет пытались ставить кровельные заплатки, но без особого эффекта. Власти района рассказали URA.RU, как решить проблему.
«В доме №24 по улице Придорожная уже десять лет протекает крыша полностью над всеми квартирами пятого этажа. Заплаточный ремонт производился неоднократно пенсионерами пятого этажа за свой счет, безрезультатно», — рассказала Юлия Д. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас жильцы боятся, что протечки замкнут проводку в электрощитках. Они утверждают, что с момента постройки дома в 1979 году капремонта здания и коммуникаций не проводилось. По их словам, обращения к местным властям результата также не принесло. В администрации района URA.RU подтвердили, что дому больше 50 лет, в нем 40 квартир.
«Срок ремонта кровли по программе запланирован на 2039-2041 годы. Администрации Аргаяшского района проблема известна. Для переноса срока капитального ремонта с позднего на более ранний, собственникам жилья и администрации Кузнецкого сельского поселения необходимо собрать требуемый пакет документов», — пояснили в районной администрации. Там добавили, что готовы помочь в оформлении бумаг.
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