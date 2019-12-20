Прокуратура Свердловской области вернула фонду памяти группы Дятлова личные вещи туристов-дятловцев, которые были переданы для проведения проверки по факту гибели уральских туристов-лыжников 60 лет назад на Северном Урале. Об этом сообщили председатель фонда памяти дятловцев Юрий Кунцевич и адвокат фонда Евгений Черноусов.
«По минованию надобности возвращаю вам ранее предоставленные фотопленки в количестве 21 штуки, блокноты участников группы Дятлова в количестве 3 штук, письмо Кривонищенко Г.А., записка Иванова Л.Н., копия расписки о получении пленок от Ивановой А.Л., письмо Колмагоровой З.А., фотографии в количестве 10 штук, фотоаппарат ФЭД N41137», — говорится в письме в адрес фонда за подписью начальника отдела Свердловской областной прокуратуры Мякишева. Передача «вещдоков» обратно фонду состоялась в начале декабря.
Ранее «URA.RU» сообщало, что фонд памяти группы Дятлова потребовал от свердловской прокуратуры вернуть личные вещи дятловцев, переданные для проверки. Также фонд обратился к главе следственного комитета с просьбой возобновить расследование гибели туристов, поскольку разочаровался в проверке, проводимой прокуратурой.