Силовики пришли с обыском в мэрию Коркино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники СКР и полиции проводят обыск и выемку документов в администрации челябинского города Коркино. Силовики проводят следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, сообщил «URA.RU» источник в мэрии.

«Утром пришли с обыском сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону. [Мэра Дмитрия] Гатова вызвали с аппаратного совещания у главы [Коркинского] района [Натальи Лощининой], где подводили итоги месяца. Сказали, что есть вопросы к должностным лицам администрации города по вопросу выдачи разрешений на торговлю и незаконной передаче комплекса теплосетей города дочернему предприятию АО „Уралкран“», — добавил собеседник.

По данным «URA.RU», уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по материалам прокурорской проверки. Пока оно бесфигурантное. Однако претензии могут предъявить Гатову, секретарю местного отделения «Единой России». Владельцем «Уралкрана» является бывший депутат Заксобрания области Сергей Кравчук. Сам он категорически опроверг участие его компаний в передаче теплосетей.

Дмитрий Гатов может стать фигурантом уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь СУ СКР по региону Владимир Шишков сообщил, что у него нет информации об обысках в Коркино. Получить комментарий Гатова не удалось — он сбросил телефонный звонок, когда корреспондент «URA.RU» представился и озвучил соответствующую просьбу.

Вопросы к Гатову есть и у жителей. Покойный глава Коркинского района Геннадий Усенко публично требовал от мэра нормально ремонтировать дороги, заняться благоустройством города. В апреле в Коркино прошла первая серия обысков. Уже тогда говорили, что Гатова проверяют на коррупционные связи с местными бизнесменами. Сам он во время обыска был на игре КВН.