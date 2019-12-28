Прокуратура наказала еще одного министра в правительстве Прикамья

За нарушение законодательства наказан министр тарифного регулирования Прикамья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министру тарифного регулирования и энергетики Пермского Андрею Кокореву внесено представление краевой прокуратуры. По информации надзорного органа, министерство нарушило законодательство в рамках программы по утилизации мусора. Об этом говорится на сайте прокуратуры, которая подвела итоги надзорной деятельности в сфере ЖКХ за текущий год.

«Выявлен ряд нарушений законодательства о ценообразовании в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, об инвестиционных и производственных программах регулируемых организаций в указанной сфере. По итогам проверки министру тарифного регулирования и энергетики Пермского края внесены представления», — говорится в сообщении прокуратуры Пермского края.

Также ведомство указывает на увеличение более чем в два раза (с 202 до 461) нарушений, связанных с реализацией программы капремонта многоквартирных домов. Чаще, по сравнению с 2018 годом, ведомство стало выявлять факты нецелевого расходования денег на капитальный ремонт. По этой причине в текущем году возбуждено 10 уголовных дел.

Ранее надзорный орган внес представление в адрес губернатора Пермского края Максима Решетникова, а также его подчиненных: министра ЖКХ Александра Шицына и министра транспорта Николая Уханова. Последний отказался исполнять требование прокуратуры, в связи с чем руководитель ведомства Андрей Юмшанов обратился в суд с требованием привлечь должностное лицо к ответственности.