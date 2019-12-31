Глава региона подвел итоги года и рассказал о планах по повышению уровня жизни южноуральцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. В обращении к южноуральцам Текслер рассказал, что 2019 стал годом перемен для области, и поделился планами на грядущий год.

«В 2019 году мы дали старт масштабным изменениям, цель которых — улучшить жизнь каждого человека и каждой семьи. Я благодарю вас за ваш труд и преданность Южному Уралу», — отметил Текслер в своей поздравительной речи, показанной в эфире «ОТВ Челябинск».

Губернатор добавил, что в 2020 году правительство области планирует поднять уровень жизни и собирается провести изменения в медицине, образовании и социальной сфере. «Важно оказать поддержку каждому, кто в ней нуждается», — подчеркнул глава региона.

Текслер также отметил, что в 2020 году областным властям предстоит поработать над улучшением экологической ситуации в регионе. Вместе с тем губернатор напомнил, что следующий год ознаменован праздничными событиями к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В конце своей речи он рассказал о проведении крупных международных форумов на территории области и выразил уверенность, что все пройдет успешно.

Ранее Текслер дал интервью корреспонденту «URA.RU», в котором подвел итоги 2019 года и анонсировал новые возможности развития региона, благодаря которым Челябинск может обогнать Екатеринбург.