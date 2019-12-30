Челябинский губернатор дал интервью «URA.RU». Екату оно не понравится

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У челябинского губернатора не было выходных в предпраздничные недели. Все субботы и воскресенья был на работе — приемы, совещания, поездки. Однако он нашел время для того, чтобы подвести итоги 2019 года с «URA.RU». В большом интервью: почему Текслер не спешит вступать в «Единую Россию», какими подчиненными доволен, какие установки дает на избирательную кампанию-2020. А еще анонсирован драйвер региона, за счет которого Челябинск может обогнать в развитии Екатеринбург.

«Не думал, что в Челябинске в 2019 году такое возможно!»

— Алексей Леонидович, был ли момент, когда вы искренне пожалели, что стали губернатором?

«Удивило, в каком состоянии город» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Нет! Самое важное, что я приехал к себе на родину. С желанием сделать полезное региону, в котором родился и вырос. Других вариантов, кроме как засучить рукава в прямом и переносном смысле — и работать и работать — у меня нет. Поэтому и сожалений не было.

— Чем лично вы как губернатор довольны по итогам года?

— Пока говорить, что доволен, рано, но сказать о некоем удовлетворении от каких-то отдельных моментов можно. Удалось определить приоритеты и даже направления внутри этих приоритетов. По здравоохранению смогли не просто провести инвентаризацию и понять, что нужно заложить в бюджет. У нас появились новые ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), новое оборудование в медицинских учреждениях. И это были уже наши решения. Появились скорая помощь и санитарная авиация, и это тоже решения, которые принимались здесь, и в 2019 году. Целый социальный пакет отработан в рамках предвыборной кампании: ветераны, дети погибших участников ВОВ, ряд других категорий.

Снизили транспортный налог, я это тоже считаю шагом в социальной сфере. На треть снизили ставку для малого и среднего бизнеса. Не так уж много ему помогают в последние годы, Теперь есть возможность людям честно в глаза смотреть. Есть надежда, что и инвестиции придут, и с занятостью будет получше. Но основная задача этого года была — определиться с задачами на будущее, что мы и сделали.

Перезагрузку муниципального транспорта отложили на 2020 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— А что не получилось?

— Если честно, то на первых порах я рассчитывал, что вопрос с общественным транспортом в Челябинске удастся решить быстрее. Тем не менее, с планами определились и процесс запустили.

— Это к вопросу передачи муниципального транспорта Челябинска, Копейска и Сосновского района на областной уровень?

— Да. И получается дольше, чем я рассчитывал, но главное здесь — не наломать дров. Попыток-то уже было много, и теперь мы знаем и про кладбище автобусов и прочее [ревизия, которую по поручению Текслера, проводила в 2019 году Контрольно-счетная палата региона, обнаружила, что значительная часть муниципальный автобусов просто не используется]. На эти грабли наступать не хотелось. Сначала решили выстроить систему, а потом уже выделять под нее средства — чтобы они не пошли, не пойми куда.

— Не опасаетесь? Во-первых, слишком много интересов переплелось в транспорте трех городов. Во-вторых, вы кладбище автобусов упомянули. Это уже криминал. Да и маршрутные войны с участием нелегалов помнятся. До стрельбы доходило!

— Агломерационные вещи надо учитывать и делать единое транспортное пространство. Маршрутная сеть должна быть единой и сбалансированной, под это должна появиться новая техника разной вместимости — чтобы учесть все нюансы. Я поставил задачу еще и вопрос метро вписать в эту систему — чтобы получить окончательный ответ. Сбор средств, льготы — это огромная задача, и ее надо решать, понимая ответы на все вопросы. Какое-то время на это понадобится. Силовики, конечно, помогут.

Губернатор Алексей Текслер нашел для «URA.RU» время, когда его замы отдыхали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Что стало для вас главной неожиданностью в Челябинской области?

— Я всегда говорил, что не терял связь с регионом. Поэтому не скажу, чтоб было что-то такое, что стало бы крайне неожиданным. Но вот состояние дел в том же Челябинске… Я знал внешнюю картинку, но не понимал ситуацию изнутри. Когда увидел, меня это, мягко говоря, удивило. Не думал, что в 2019 году такое вообще возможно.

— А материалы Контрольно-счетной палаты области по проверке мэрии смотрели?

— Не просто смотрел, мне глава КСП Алексей Лошкин отчитывался по этому вопросу. Будем разбираться.

У всех есть шанс остаться переизбраться в 2020 году

— В 2020 году в большинстве городов и районов области пройдут выборы органов местного самоуправления. После чего стартуют кампании по выборам глав. Одним из условий (наверное, даже главным условием) переизбрания действующих глав, станет ваша поддержка. У вас уже есть списки «на вылет»?

— Мы анализируем ситуацию в каждом муниципалитете. У нас есть четкая и понятная картинка. Сегодня кроме внутриполитического блока появились два территориальных вице-губернатора, Евгений Голицын и Станислав Мошаров, которым предписано отдельно разобраться с хозяйственной частью каждого муниципалитета, определить проблемы, которые нужно решить в первую очередь. Я доволен тем, как они погрузились в эту работу. Считаю, что решение сделать именно такую схему, было правильным. Так что мы весьма активно работаем с муниципалитетами. И, естественно, делаем выводы. И на местах это понимают. Второй шанс и возможность исправить ситуацию есть у всех. Большего по этому поводу сказать не могу.

«Второй шанс и возможность исправить ситуацию есть у всех глав» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Выборы в органы местного самоуправления пройдут одновременно с выборами в Заксобрание. Эта кампания при всех главах региона контролировалась губернаторской резиденцией. Нуждается ли действующий состав ЗСО в обновлении, и если да, то насколько?

— Мне кажется, в любом случае в области есть запрос в обществе на некое обновление. И, думаю, он будет реализован. Те, кто работает эффективно, и кому верят люди, имеют шанс переизбраться. И никаких более громких заявлений я делать не буду.

— В новый состав президиума регионального политсовета «Единой России» вошли два ваших заместителя, Ирина Гехт и Анатолий Векшин. А также мэр Челябинска Наталья Котова, которую называют членом вашей команды. Эксперты это оценили, как возможность влияния с вашей стороны на «ЕР» в Челябинске. Вы можете это прокомментировать?

«Пока не вижу необходимости работать только с „ЕР“» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Взаимодействие с «ЕР» — это важная составляющая политического диалога в регионе. Это ключевая партия не только в регионе, но и в России. Партийные площадки — возможность обсуждать самые важные проблемы региона, нацпроекты — и мы будет идти возможности использовать. Так что ничего удивительного, что мои замы и мэр Челябинска вошли в руководящие органы ЕР. Я считаю, что это правильно.

— Вы отказались выдвигаться от «ЕР» на выборы губернатора. А ваши коллеги из 13 регионов, напротив, возглавили отделения «ЕР» на своих территориях. Если к вам поступит такое предложение, вы его примете?

— Поскольку нужно работать со всеми партиями, такой необходимости пока не вижу.

Челябинску было бы сложно принять саммиты в полном объеме

— Какое принятое вами решение было для вас самым сложным?

— Из непростых вопросов — по саммитам ШОС и БРИКС, пожалуй. С одной стороны регион рассчитывал на прием первых лиц. Но, в итоге, количество глав государств объективно получилось таким большим, что Челябинску было бы сложно организовать его достойно. А речь идет все же об имидже всей страны. Нужно было и интересы жителей учесть, и наши реальные возможности. При этом и не потерять выделяемые средства. Это обсуждалось на самом высшем уровне. В итоге пришли к сбалансированному решению. Главы поедут в Санкт-Петербург, у нас проведут другие ключевые мероприятия. Недавно я был в Москве, обсуждали с несколькими министрами так называемые министерские встречи. Они уже готовятся. По линии Минспорта активно занимаемся подготовкой к Играм БРИКС.

Про инфраструктурные объекты повторяться не буду. Когда я сказал на прямой линии, что аэропорта без саммитов мы не увидели бы еще два года, это не мои слова — это слова тех людей, от которых зависели принимаемые решения. Саммиты однозначно в этой части помогли. И активная повестка с РЖД, где мы обсуждаем новые маршруты — этот фактор тоже подстегнул.

Магнитка не дополучала все эти годы

«Магнитогорск заслуживает больше внимания, чем было до сих пор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— К вашему проекту «Магнитогорск — вторая столица Южного Урала» приковано много внимания, да и проект «Притяжение» великолепен. С учетом того, где его собираются делать, в лесопарковой зоне…

— Отличный проект социальной направленности! И парковая, и спортивная зона, и место для жилья, и пруд большой. Плюс больницу собираемся там делать. Если получится все реализовать, то это будет лучший проект такого рода во всей России.

— Зачем подчеркивать: «Магнитогорск — вторая столица Южного Урала?» Он и без того второй город области.

— Когда мы анализировали ситуацию с Магниткой, я понял, что городу со стороны региона объективно уделяли не так уж много внимания. Те планы, которые мы сейчас наметили, существенно превышают все то, что сделали за последнее время. С учетом агломерационных эффектов мне хотелось бы опираться на две ноги — на Челябинск и на Магнитогорск. Это можно и нужно делать. Новые школы, детсады, больничный комплекс — необходимость всего этого перезрела. Городские больницы и роддомы 1930-х, 40-х и 50-х годов ввода.

— На состояние горбольницы №1 когда-то жаловались президенту! А больница просто очень старая. А роддому №1, где появились на свет более половины жителей города, уже за 80…

«Благодарен Ирине Альфредовне (Гехт) за возвращение в Челябинск» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Там на их базе уже ничего приличного не создать и толком не отремонтировать. Город достоин крупного многопрофильного учреждения, которое бы решало большинство проблем с медициной. Этих мыслей ведь даже не возникало ни у кого. С общественным транспортом Магнитогорск тоже много что делает самостоятельно, в этом году 15 трамваев купили — в Челябинске такого нет. В этом тоже надо помочь, по средствам на дорожное строительство и прочее. Нужная газификация поселков в Магнитогорске. То есть никто не сомневался и так, что «Магнитка — вторая столица», но закрепить это через реализацию программ развития — почему нет? К тому же и мэр Сергей Бердников толковый руководитель.

Никакого засилья «варягов» нет!

— Вы довольны работой тех челябинцев, кого лично пригласили на работу в правительство? Я имею в виду вице-губернаторов Ирину Гехт и Егора Ковальчука.

— За ними большой и ответственный кусок работы. За Ириной Альфредовной весь социальный блок — для меня это было как вызов. Режим оптимизации и затягивания поясов в соцсфере нужно свернуть. Количество проблем такое, особенно в медицине, что пора людей услышать. Нужно ориентироваться не только на финансовую составляющую. Это то, что жизненно необходимо было региону и мне, как руководителю. Я очень благодарен Ирине Альфредовне, что она согласилась вернуться. Это ей было непросто, принять решение и уехать из Москвы.

На экономику и промышленность нужен был местный, такой как Егор Ковальчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У Егора Викторовича — тоже большой и ответственный сектор. Один из основных вызовов сегодня — диверсификация экономики и рост, учитывая последние годы это должен быть серьезный рост. Я поставил задачу обеспечить 5% — выше, чем в среднем по стране. С учетом внутрирегиональной кооперации и экспортного потенциала, работу с энергетиками (они сегодня — основа инвестиционного процесса в стране). И, с учетом своего бэкграунда, я готов этому процессу максимально содействовать. Это должно способствовать росту доходов населения. Так что принципиально было, чтобы за это направление отвечал человек местный, максимально разбирающийся в экономике региона.

— В вашей команде появляется все больше людей, не челябинцев, с кем вы были знакомы по прежней работе. Одни говорят — «команда Текслера». Другие — «Красноярский клан». Может быть есть проблемы с местными кадрами или местные не вызывают доверия?

— Я уж отвечал на этот вопрос. Попросил даже подсчитать: из 32 назначений за мое время от уровня начальника управлений и выше, не имеют челябинских корней только восемь человек. Так что ощущение о засилье красноярцев очень преувеличено. Я действительно работал в разных регионах — и в Москве, и в Красноярске — и познакомился там с профессиональными людьми. Но, сами видите, никакого засилья «варягов» нет.

Есть шанс перехватить повестку у Екатеринбурга

— Во время совещания в Екатеринбурге у полпреда Николая Цуканова было заявлено о создании на базе Свердловской, Челябинской и Курганской областей межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ), в рамках нацпроекта «Наука». Почему создание НОЦ доверено именно вам?

«ЮУрГУ станет главной площадкой для НОЦ трех регионов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Это было общим решением. В марте буду представлять проект создания НОЦ в Министерстве высшего образования и науки РФ.

— Тогда так. Почему Челябинск? В Екатеринбурге есть Уральский федеральный университет, а в Челябинске нет даже опорного вуза. Мы имеем шанс что-то перетянуть у Екатеринбурга?

— Некорректный вопрос. У каждого региона есть свой потенциал и сильные стороны. Наш Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) ориентируется на свои сильные качества, ракетостроение, в частности. Проект «возвращаемой ракеты», например, заинтересовал и Роскомос (было несколько совещаний), и зарубежных партнеров. Это мощный и интересный проект, тем более у нас в Миассе есть ГРЦ имени Макеева и ряд других предприятий, позволяющих объединить научную и производственную базу. По некоторым направлениям активно включились коллеги из других регионов. Второе направление, которое мы будем развивать — искусственный интеллект. В ЮУрГУ есть суперкомпьютер, с вузом по этому направлению сотрудничают ММК, ЧТПЗ и ряд других предприятий. В сфере применении искусственного интеллекта в машиностроении у нас есть шанс занять первые позиции не только в стране, но, может, и в мире. И тут нам тоже нужна помощь коллег из соседних регионов. У Екатеринбурга и Кургана есть свои сильные стороны, развитию которых могут помочь наши вузы. Лично для меня, как для человека и для губернатора, это очень интересная задача.

— Вы стали говорить о ЮУрГУ. Именно этот вуз станет площадкой для НОЦ?

— Да, именно ЮУрГУ станет такой площадкой. Плюс будет межвузовская кооперация внутри Челябинска. В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) сейчас молодой перспективный ректор и ряд интересных проектов, другие вузы подключатся.

«Город должен быть чище, ярче, светлее» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— То есть что-то у Екатеринбурга удастся перехватить?

— Иначе никак. Если молодежь не получится вовлечь, мы никуда не двинемся и ничего не сдвинем. У нас хорошие ребята, у нас один из лучших по стране средний показатель по сдаче ЕГЭ, на уровне 70. Но если посмотреть, кто поступает в наши вузы, ЮУрГУ, ЧелГУ и прочие — это выпускники, имеющие существенно меньше.

— Те, кто сдал лучше, просто уезжают из Челябинска, поступают в столичные вузы и не возвращаются.

— Именно так. Пока продолжает удерживать ситуацию некая «прививка», которую сделали региону в советское время — промышленная, научно-образовательная. Но долго это продолжаться не может. Важно, чтобы наши лучшие ребята задерживались здесь и поступали в наши вузы.

— Наверное, надо, чтобы им хотелось тут остаться. А многих, в желании уехать, поддерживают даже родители.

— Это фундаментальная задача, чтобы молодым хотелось остаться в Челябинске. Город должен быть чище, ярче, светлее. Чтобы здесь хотелось жить. Чтобы в новых микрорайонах была социальная инфраструктура, которая пока нет. Живут десятки тысяч человек, а там ни школ, ни детсадов. Чтобы в регионе хотелось жить и работать. Чтобы люди им гордились. Чтобы изменить настроение внутри и восприятие снаружи. Чтобы Челябинск и область в целом перестали воспринимать как бесконечно дымящие трубы промышленных предприятий и дым. Это не бином Ньютона, не сверхзадача — это то, что просто надо взять и сделать. И тогда можно будет говорить на любые темы, а неудобных вопросов не будет.