Партия Порошенко потребовала запретить поставки российского газа

Прямые поставки российского газа на Украину необходимо запретить. Такого мнения придерживается партия «Европейская солидарность», лидером которой является бывший президент Украины Петр Порошенко.
Позиция партии была опубликована после того, как 30 декабря был подписан пятилетний договор между Киевом и Москвой по транзиту газа через территорию Украины. Представители «Европейской солидарности» уверены, что соглашение не позволит украинской стороне привлечь РФ «к ответственности за энергетическую агрессию».
«„Европейская солидарность“ требует ввести запрет на прямые поставки в Украину российского газа, продолжить координацию усилий с международными партнерами по недопущению построения „Северного потока — 2“», — говорится в заявлении партии на Facebook. Также фракция потребовала не прекращать против России и ее субъектов международные судебные процессы, касающиеся возвращения крымских месторождений.
Помимо этого, представители партии отмечают, что нынешняя власть Украины вводит систему отбеливания России. Кроме того, в сообщении говорится, что российский газ в будущем может быть использован Москвой в качестве рычага давления на Киев.
Договор о транзите российского газа через Украину истекал в конце этого года. Президент России Владимир Путин при обсуждении строительства «Северного потока-2» отмечал, что не собирается разрывать газовые отношения. После долгих обсуждений Россия, Украина и Еврокомиссия все-таки смогли договориться о поставках газа на следующие пять лет. Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что компания подписала с украинской стороной все документы, необходимые для транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.