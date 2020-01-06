05 января 2020
04 января 2020
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В поселке на Урале найдено тело девушки без одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной смерти девушки стало переохлаждениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В поселке Белоярском Свердловской области обнаружено тело девушки-подростка без одежды. Следователями уже проводится проверка, рассказал «URA.RU» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

По его словам, девушке было 16 лет. «По результатам вскрытия причина смерти — общее переохлаждение. Телесных повреждений эксперт не обнаружил», — заявил Шульга.

Тело девушки было найдено возле пятого километра железной дороги Баженово—Асбест. В настоящий момент следователи проводят опросы населения и собирают характеристики на семью, в которой воспитывалась погибшая.

Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, признаков, что по отношению к девушке было совершено преступление, нет. Помимо этого, он сообщил, что вещи девушки не были похищены.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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