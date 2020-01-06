В поселке на Урале найдено тело девушки без одежды

В поселке Белоярском Свердловской области обнаружено тело девушки-подростка без одежды. Следователями уже проводится проверка, рассказал «URA.RU» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
По его словам, девушке было 16 лет. «По результатам вскрытия причина смерти — общее переохлаждение. Телесных повреждений эксперт не обнаружил», — заявил Шульга.
Тело девушки было найдено возле пятого километра железной дороги Баженово—Асбест. В настоящий момент следователи проводят опросы населения и собирают характеристики на семью, в которой воспитывалась погибшая.
Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, признаков, что по отношению к девушке было совершено преступление, нет. Помимо этого, он сообщил, что вещи девушки не были похищены.