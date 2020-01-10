Андрей Малахов помог воссоединиться разлученной на 14 лет челябинской семье Фото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram

Марина Захарченко из города Карталы (Челябинская область) встретилась с сыном, пропавшим 14 лет назад и найденным в белорусской психбольнице, на съемках шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Об этом сообщила она сама.

«Сын в нормальном состоянии: весёлый, довольный, абсолютно адекватный. Сама встреча прошла хорошо. Он, конечно, меня узнал, — цитирует женщину 74.Ru. — Всех помнит, но ничего не рассказывает об этих 14 годах». Сейчас Дмитрий находится на обследовании в челябинской больнице, откуда его потом перевезут в Карталы.

Как пояснила женщина «URA.RU», у нее самой не было денег, чтобы оплатить дорогу в другую страну и необходимое медицинское сопровождение. Ранее финансовую поддержку предложили продюсеры шоу «Скандальные ДНК-тесты» на Первом канале. «Я отказалась — боюсь, что суматоха при съемках может плохо повлиять на Диму», — рассказала Захарченко. Сотрудники Малахова оказались более убедительными, сейчас программу готовят к выходу в эфир.

Дмитрий 14 лет назад уехал на работу из Магнитогорска и бесследно исчез. Поиски не дали результата, один раз матери предъявили для опознания тело мужчины, но она не узнала сына. В июне 2019 женщину пригласили в полицию, где показали документы и фото, и она узнала Дмитрия. Дополнительно родство подтвердил анализа ДНК и отпечатки пальцев, которые у Дмитрия сняли на украинско-белорусской границе.