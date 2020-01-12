Протестные настроения в России-2020 вряд ли утихнут Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

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Пока вы отдыхали, «URA.RU» следило за происходящим в стране и мире, и мы готовы рассказать вам главные новости новогодних каникул. Вы узнаете, как США и Иран приблизили мир к III мировой войне, как высокопоставленного чиновника поймали на браконьерстве, когда поднимут плату за жилье.

18 экономистов и политологов России дали прогноз, что ждет страну в 2020 году. Цены на лекарства и квартиры взлетят, а доллар в любой момент может скакнуть до 100 рублей. Кредитный пузырь может лопнуть, а это угрожает политической стабильности страны. Подробно обо всех сценариях на ближайший год.

В России растут протестные настроения. В 2019 году прошло много митингов и акций, причем не только в РФ. Люди хотят справедливости. Ситуация вряд ли изменится, даже если власти начнут решать проблему. Член Совета безопасности РФ в эксклюзивном интервью «URA.RU» рассказал, что спровоцирует волнения, и назвал главные риски для России 2020 в году.

В 2019 году Владимир Соловьев ворвался в Telegram с патриотической повесткой и прочно обосновался там, доказав, что этот мессенджер не только для оппозиции. Своим успехом он очень гордится. Мы поговорили с телеведущим о том, зачем ему запрещаемое в России приложение, накручивал ли он ботов в Telegram и как стал звездой в мессенджере.

Первый скандал 2020 года — задержание постпреда Свердловской области Александра Овчарова, подозреваемого в браконьерстве. «URA.RU» внимательно следило за историей. Мы выяснили, что происходило на месте задержания, от участника событий. А также опубликовали эксклюзивные кадры поимки постпреда с другом на месте браконьерства.

Если вы еще не распланировали свой 2020-й, мы поможем. «URA.RU» подготовило список самых ожидаемых событий года: масштабные соревнования, долгожданный кинофестиваль, 75-летие Победы и другие знаковые моменты. Посмотрите, что интересно вам, и не забудьте занести в календарь.