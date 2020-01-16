В ХМАО началась ротация полицейского начальства

Главный полицейский Югры Василий Романица представил личному составу нового начальника ОМВД Нефтеюганского района — Олега Савельева. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе полиции ХМАО.
«Олег Анатольевич связал свою судьбу со службой в органах внутренних дел в 1995 году. Прошел путь от милиционера вневедомственной охраны до начальника штаба», — сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
До назначения на новую должность Савельев занимал пост заместителя начальника ОМВД по Нефтеюганску (с 2019 года). Там также добавили, что прежний руководитель полиции Нефтеюганского района Гурам Джусоев ушел на пенсию осенью 2019 года.
Ранее «URA.RU» сообщало о предстоящих крупных кадровых перестановках в подразделениях полиции ХМАО. Источник агентства в правоохранительных органах считает, что произошедшее назначение будет не последним в ближайшее время.