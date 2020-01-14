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09 января 2020

Инсайд: в полиции ХМАО грядет крупная кадровая чистка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск. Чиновники, романица василий
Проверка проходит на фоне череды скандалов с участием силовиковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В полиции ХМАО ожидаются кадровые перестановки, которые могут серьезно отразиться на карьерах силовиков. Источник «URA.RU» заявляет, что соответствующее распоряжение дал начальник УМВД России по Югре Василий Романица.

«Генерал[-майор Романица] дал поручение провести масштабную внутреннюю проверку всех полицейских управлений и отделов ХМАО. Продлится проверка нескольких недель. За это время сотрудникам окружного и местного отделов собственной безопасности предстоит выявить слабые места в муниципальных управлениях», — добавил инсайдер.

По словам источника агентства, особистам подготовят отчеты лично для Романицы, после чего может последовать череда громких отставок. Получить комментарий в пресс-службе УМВД России по Югре на момент публикации новости не удалось.

Полицейские из ХМАО уже стали участниками нескольких скандалов. Ранее «URA.RU» писало об увольнении по отрицательным мотивам начальника сургутского ОБЭП Александра Тетерятникова и замначальника городского отдела ГИБДД Евгения Духовникова. Они оба стали участниками дорожного инцидента. До этого сотрудников ОБЭП из Пыть-Яха заподозрили в крышевании бизнеса. А накануне стало известно, что в Сургуте уволят главу отдела по борьбе с наркотиками. Его подчиненного задержали с гашишем.

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© Служба новостей «URA.RU»
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