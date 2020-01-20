Чиновники из ХМАО открестились от идеи строительства туалета вскладчину с жителями

Идея о строительстве общественного туалета в Кондинском районе подвисла в воздухе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кондинского района (ХМАО) не проводила опрос о строительстве общественного туалета вскладчину с жителями. Об этом «URA.RU» заявил глава муниципалитета Анатолий Дубовик.

«Никакого подобного опроса мы не проводили, на нашем официальном сайте его нет», — прокомментировал Дубовик. В официальной группе администрации Кондинского района в социальной сети «Вконтакте» запись с опросом была удалена, по ранее существовавшей ссылке выскакивает ошибка.

Источник «URA.RU» знакомый с ситуацией сообщил, что аналогичный опрос проводился еще и в группе «Черный список Кондинский район», однако после возникшего резонанса запись была удалена и из этого паблика.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в официальной группе администрации Кондинского района появился опрос, в котором у жителей выясняли, готовы ли они скинуться деньгами для строительства общественного туалета в центре одного из поселков муниципалитета.