«Единая Россия» назначила нового куратора выборов на Урале

Максим Иванов передал пост Елене Чечуновой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководитель Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иван Квитка назначил нового заместителя главы МКС по вопросам организации избирательных кампаний. Этот пост заняла председатель комитета Заксобрания Свердловской области по молодежной политике Елена Чечунова.

Ранее занимавший этот пост депутат Госдумы РФ Максим Иванов перешел на работу в межведомственную группу по мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных проектов при президенте РФ. «Для повышения эффективности работы партии периодически проводится плановая кадровая ротация. Сегодня на первый план выходят вопросы реализации нацпроектов и инициатив, высказанных президентом РФ Владимиром Путиным в его январском послании. И намерен сконцентрировать все силы в этом направлении», — уточнили источники «URA.RU».

Уральский МКС «Единой России» курирует деятельность отделений партии во всех субъектах УрФО. Максим Иванов работал в партийном корсовете с 2018 года.

Получить комментарии Ивана Квитки и Елены Чечуновой не удалось.