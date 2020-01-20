Собчак заявила, что новым министром культуры РФ станет женщина

Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский больше не будет возглавлять министерство культуры. Информация об этом появилась в telegram-канале «Кровавая барыня», автором которого является телеведущая Ксения Собчак. По ее данным, следующим министром культуры РФ станет женщина.
«Владимир Мединский станет помощником президента по культуре», — говорится в одном из постов telegram-канала. Автор уточняет, что за эту новость «готова зуб дать», потому что источник информации надежный.
Получить комментарий Ксении Собчак о подлинности этого поста «URA.RU» не удалось — телефон телеведущей недоступен. Получить комментарий Владимира Мединского также не удалось. В пресс-службе Министерства культуры РФ отказались от комментариев.
Ранее правительство РФ во главе с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Это произошло после заявления президента РФ Владимира Путина об изменениях в Конституции. При этом Владимир Мединский возглавил рейтинг самых критикуемых членов команды экс-премьера Медведева по версии Forbes.