Коммунальщики заплатят по 2 млн рублей за каждого погибшего в пермском хостеле

Теплоэнергетики выплатят родственникам погибших по 2 миллиона рублей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Гибель людей в пермском хостеле

Родственники погибших и пострадавшие в пермском хостеле «Карамель» получат компенсации от ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК). Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе теплоснабжающей компании. Там признали, что порыв произошел на их сетях.

«ПСК, не дожидаясь выплат со стороны страховой компании, произведет выплаты родственникам погибших в общей сумме 2 000 000 рублей на каждого погибшего, а также пострадавшим в размере до 500 000 рублей, в зависимости от причиненного вреда», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ПСК.

Теплоэнергетики признали, что порыв и последующая утечка кипятка произошли на сетях, принадлежащих Пермской сетевой компании. Там уточнили, что их деятельность застрахована на случай «причинения вреда в результате аварии на опасном объекте».

В ночь на 20 января произошел порыв на теплосетях ООО «ПСК», в результате чего кипятком из магистральной трубы диаметром 400 мм были залиты помещения хостела «Карамель» на улице Советской Армии, 21. Погибли пять человек, включая одного ребенка. Владельца отеля Сергея Щербакова объявили в розыск. Уголовное дело находится под личным контролем главы СКР Александра Бастрыкина.