23 марта 2020

На Урале на льдине уплыли более 200 рыбаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по зимней рыбалке. Пермь, рыбаки, зимняя рыбалка
Рыбаки дрейфуют на льдине вблизи БАЭСФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Более 200 рыбаков оказались на льдине на водохранилище Белоярской атомной электростанции в Свердловской области. Льдину площадью примерно 0.5 квадратных километра отнесло далеко от берега.

«Как только стало об отрыве льдины, на место выехали пять наших спасателей с тремя плавсредствми», — сообщили URA.RU в «Центре спасения» города Заречного.

По словам спасателей, льдину с рыбаками отнесло далеко от берега, метров на 200. Сейчас спасатели курсируют на лодках между берегом и льдиной, и группами вывозят рыбаков. Угрозы для жизни людей пока нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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