На Урале на льдине уплыли более 200 рыбаков

Рыбаки дрейфуют на льдине вблизи БАЭС Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Более 200 рыбаков оказались на льдине на водохранилище Белоярской атомной электростанции в Свердловской области. Льдину площадью примерно 0.5 квадратных километра отнесло далеко от берега.

«Как только стало об отрыве льдины, на место выехали пять наших спасателей с тремя плавсредствми», — сообщили URA.RU в «Центре спасения» города Заречного.

По словам спасателей, льдину с рыбаками отнесло далеко от берега, метров на 200. Сейчас спасатели курсируют на лодках между берегом и льдиной, и группами вывозят рыбаков. Угрозы для жизни людей пока нет.