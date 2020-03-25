РЖД отменяют некоторые поезда внутри России

Некоторые внутрироссийские поезда отменят из-за отсутствия спроса на фоне коронавируса. Такое заявление сделали в «Российских железных дорогах» (РЖД).
«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах», — приводит ТАСС сообщение РЖД. В холдинге добавили, что отменены поезда, у которых есть альтернатива на маршруте.
До конца мая отменены в частности поезда из Екатеринбурга в Казань, а также по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Белгород — Москва и ряд других. Пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные маршруты, смогут поехать в эти же или ближайшие даты, но на других поездах. Также люди могут вернуть полную стоимость билетов.
Ранее Казахстан приостановил курсирование 14 прямых пассажирских поездов в Россию. Такое ращение было принято из-за коронавируса, напоминает агентство Nation News. Россия также ограничила авиасообщение со всеми странами. Однако ограничения не касается прямых рейсов до столиц стран, сообщает телеканал 360.
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