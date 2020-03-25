Абоненты оператора МТС в Екатеринбурге массово пожаловались на проблемы с домашним интернетом. Перебои в работе сети продолжаются вторые сутки по всему городу, служба поддержки не обрабатывает жалобы, сообщили URA.RU читатели.
«Домашний интернет отсутствует, вчера два раза такое было. По телефону в техподдержке берет автоответчик: говорит, о неисправностях знаем, работаем над этим, скоро соединение восстановится. Специалисты службы поддержки не отвечают — все заняты, оказывают помощь другим клиентам», — рассказала агентству жительница центра Екатеринбурга. О таких же проблемах сообщили читатели с ВИЗа и Эльмаша. По их словам, соединение периодически пропадает с утра 24 марта.
В официальных соцсетях МТС пользователи жалуются в комментариях: «Что с интернетом в Екатеринбурге?! Когда многие работают на удаленке, МТС просто отключает интернет!», «Почему до поддержки невозможно дозвонится ни через 10 минут, ни через 20, и даже не через 30 минут?! Вы репутацией не дорожите и не боитесь огласки в СМИ и пабликах?», «В Екатеринбурге и области интернет все еще в нокауте…»
Согласно данным портала downdetector.ru, помимо Свердловской области, проблемы с интернетом МТС испытывает европейская часть России, Кавказ и юг Урала. Чаще всего жалобы направляют жители Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфы, Москвы и Казани.
Оперативно получить комментарий МТС URA.RU не удалось. Пресс-служба оператора по Екатеринбургу получила вопросы агентства, к моменту публикации ответ не последовал.