Россиянам придумали наказание за нарушение карантина по коронавирусу

Правительство России введет штрафы для физических и юридических лиц за несоблюдение правил карантина, введенного из-за коронавируса. Поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Необходимость мер по профилактике распространения COVID-19 очевидна всем, кто ответственно подходит к сложившимся обстоятельствам, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Но есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — приводит слова Мишустина с заседания кабмина РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за несоблюдение мер карантина. Проект закона предусматривает штрафы от полумиллиона до двух миллионов рублей, а также лишение права на профессию на несколько лет или лишение свободы сроком до семи лет в зависимости от последствий, которые повлечет за собой нарушение человеком карантина.
За последние сутки в России было зафиксировано 182 случая заражения новым коронавирусом. Всего в стране 840 заболевших в 56 регионах.
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