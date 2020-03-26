Россиянам придумали наказание за нарушение карантина по коронавирусу

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин отметил, что некторые россияне демонстрируют легкомыслие даже в вопросе собственного здоровьяФото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство России введет штрафы для физических и юридических лиц за несоблюдение правил карантина, введенного из-за коронавируса. Поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Необходимость мер по профилактике распространения COVID-19 очевидна всем, кто ответственно подходит к сложившимся обстоятельствам, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Но есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — приводит слова Мишустина с заседания кабмина РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении ответственности за несоблюдение мер карантина. Проект закона предусматривает штрафы от полумиллиона до двух миллионов рублей, а также лишение права на профессию на несколько лет или лишение свободы сроком до семи лет в зависимости от последствий, которые повлечет за собой нарушение человеком карантина.

За последние сутки в России было зафиксировано 182 случая заражения новым коронавирусом. Всего в стране 840 заболевших в 56 регионах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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