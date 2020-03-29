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В Прикамье ограничат время продажи алкоголя из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговые центры. Курган, торговый центр, продукты, тц, алкоголь, бутылка вина, вино, покупатель
Покупать спиртное можно будет с 11:00 до 20:00Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В магазинах Пермского края ограничат время продажи алкоголя. Такое решение было принято 29 марта на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу в регионе, сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.

«С 30 марта по 5 апреля его [алкоголь] можно будет приобрести с 11:00 до 20:00», — сообщается в сообщении на сайте правительства региона. При этом продуктовые магазины продолжат работу в обычном режиме.

Кроме того, на заседании приняли решение закрыть салоны связи, ремонта обуви, фотосалоны и организации по оказанию бытовых услуг. Отмечается, что приостанавливается оказание тех услуг, где требуется присутствие человека. Исключения будут делаться для ритуальных, транспортных и медицинских услуг, а также услуг ЖКХ и услуг, «имеющих неотложный характер». Оказание иных услуг будет проводиться в дистанционной форме. В частности, на такой режим работы планируется перевести органы минсоцразвития и центры занятости населения.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить продажу алкоголя из-за распространения коронавируса. Член общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил продавать не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов при разовой покупке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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