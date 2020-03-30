Сын полковника Росгвардии, устроивший смертельное ДТП, испугался в СИЗО коронавируса

Васильев попросил судью отпустить его домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В суде Ленинского района Екатеринбурга состоялось предварительное заседание по делу 24-летнего Владимира Васильева, устроившего ДТП с двумя погибшими. В ходе заседания Васильев попросил судью отпустить его домой из-за коронавируса.

«Васильев сообщил, что, по слухам, в СИЗО кто-то заболел коронавирусом, и он боится заразиться. На этом основании он просил отпустить его домой. Однако судья Александр Суслов отказал [в этой просьбе]. Судья продлил арест Васильеву до 12 сентября. Первое судебное заседание в закрытом режиме назначено на 13 апреля», — сообщили URA.RU в суде Ленинского района.

По версии следствия, Васильев, выпивал в компании в квартире своего друга Глеба Березкина на ул. 40-летия Комсомола. Украл ключи от иномарки одного из собутыльников, и вместе с Березкиным уехал на этом автомобиле. На скорости свыше 100 километров в час он врезался в стоявшие на светофоре четыре машины. В такси, стоявшем на светофоре, погибли водитель Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров.

После этого в ГКБ № 24, куда Васильева привезли на медосвидетельствование, приехал его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. Воспользовавшись отсутствием медсестры, он сдал мочу вместо сына. Однако позже подмена вскрылась, Васильева-младшего признали пьяным. В военном следственном отделе СКР по ЦВО отказались возбуждать уголовное дело в отношении Васильева-старшего. Следователи установили вину полковника Васильева, но освободили его от ответственности на основании примечания к статье 316 УК РФ «Укрывательство преступлений» как близкого родственника.