На Урале остановлен протест сотрудников МФЦ из-за коронавируса

В Свердловской области сотрудники многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) начали получать средства защиты. Отсутствие масок и средств дезинфекции едва не привело к массовому увольнению.
По словам работницы МФЦ, она и ее коллеги уже боялись ходить на работу, были готовы к крайним мерам вплоть до увольнения. Дело в том, что они каждый день ведут прием людей, среди которых много и пожилых.
«Это работа с бумажными документами, которых касается большое количество людей, может быть и больных. Ни масок, ни средств дезинфекции у нас нет», — рассказал инсайдер.
Директор ГБУ СО «МФЦ» Наталья Змеева заявила URA.RU, что нашла выход из ситуации. «Вчера мы получили три тысячи одноразовых масок, сегодня 350 многоразовых, еще будут поступления. Дезинфицирующие средства мы закупили. Поэтому сегодня я подписала приказ об обязательном ношении масок и дезинфекции рабочих мест», — рассказала Наталья Змеева.
По словам Змеевой, в МФЦ Свердловской области непосредственно «в окнах» с людьми работают 1200 человек. Часть сотрудников, имеющих маленьких детей, перевели на удаленную работу.
«Прием документов будет вестись по предварительной записи, и то не всех. Сейчас составляется перечень жизненно важных услуг, которые будут оказываться. Запись в оздоровительные детские лагеря с 1 апреля остается в силе», — добавила Наталья Змеева.
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