Почти все регионы Урала перешли на режим самоизоляции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 апреля — 112-й день с момента обнаружения коронавируса и 22-й — с объявления пандемии. В России, по данным портала стопкоронавирус.рф , зарегистрировано 2 777 случаев заболевания (+440 за день), 190 человек вылечились (+69,6% от общего числа зараженных), 24 человека умерли (+7). Больше всего зараженных в Москве (1880), на втором месте — Московская область (134), следом — Санкт-Петербург (125).

На Урале зафиксировано 80 заболевших. В Челябинской области семь новых случаев, еще один — в ХМАО. В Перми умер первый больной мужчина. Все уральские регионы, кроме Тюменской области, перешли на режим полной самоизоляции.

Коронавирус в Свердловской области

В Екатеринбурге готовятся ввести QR-коды на время карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейские Екатеринбурга начали останавливать горожан и выяснять, почему те не соблюдают режим самоизоляции. То же самое делают сотрудники Росгвардии. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал появление системы контроля за гражданами, как в Москве, а свердловское Заксобрание готовит штрафы для нарушителей карантина.

Из-за пандемии коронавируса Минпромторг РФ перенес выставку «Иннопром» в Екатеринбурге на 2021 год. А машиностроительный завод имени Калинина, известный оборонными разработками, остановил производство и отправил сотрудников в отпуск.

Жителей Екатеринбурга попросили сообщать о неубранных подъездах. Собирающаяся там пыль и грязь помогает коронавирусу дольше сохраняться на поверхностях.

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Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области коронавирус подтвердили еще у семи человек, общее число зараженных достигло 21. В то же время вылечились два пациента — из Магнитогорска и Миасса.

Сотрудники ДПС стоят по всей границе Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рамках борьбы с коронавирусом на границах Челябинской области полицейские начали останавливать всех въезжающих в регион. Глава области Алексей Текслер запретил главам челябинских городов и районов покидать пределы вверенных им территорий. А автобусы из Челябинска перестанут ездить в другие регионы.

Мероприятия саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, запланированные на лето, переносят ориентировочно на осень. В самой столице Южного Урала начали дезинфекцию улиц, для нее используют авиадвигатель.

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Коронавирус в Курганской области

Курганская область перешла на режим полной самоизоляции с 1 апреля, для зауральцев уже составили список ограничений. Губернатор Зауралья Вадим Шумков пояснил, что власти пока не планируют вводить спецпропуска и разрешения на выход из дома.

Курган приостановил поездки в другие регионы Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

На границе Кургана начали останавливать всех въезжающих граждан, им дают разъяснения о правилах карантина. А автовокзал Кургана прекратил сообщение с другими регионами. Также в столице Зауралья из-за коронавируса отложили транспортную реформу, а городские власти ищут бизнесменов, нарушающих карантин.

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Коронавирус в Пермском крае

В Пермском крае, где власти ввели карантин со 2 апреля, умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом. Самочувствие еще одного инфицированного пермяка ухудшилось, он находится в тяжелом состоянии. На сегодня известно о 12 случаях заражения.

Пермский аэропорт сокращает количество рейсов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Авиакомпании «Аэрофлот» и Utair временно отказались от рейсов из Перми. Автобусное сообщение Пермского края с другими регионами также остановлено, власти запретили поездки. Резко упал и спрос на такси, пассажиропоток сократился в разы. Жители Перми практически перестали выходить из дома, улицы города опустели.

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Коронавирус в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор запретил до 1 июня регистрировать браки и разводы, как и в Свердловской и Челябинской областях. Исключением станут случаи, когда изменить дату свадьбы невозможно: в этом случае на бракосочетании будут присутствовать только будущие супруги.

На улицах Тюмени стало заметно меньше людей Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Из-за усиленных карантинных мер главные популярные места Тюмени оказались недоступны, на улицах почти не осталось людей. При этом, по данным ГИБДД, в карантин на тюменских дорогах стало больше пьяных водителей. URA.RU составило карту распространения коронавируса в городе. Из-за усиления карантина аэропорт Рощино начал отменять рейсы.

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Коронавирус в ХМАО

Врачи ХМАО подтвердили новый случай заражения коронавирусом, всего заболевших стало восемь. По количеству инфицированных Югра обогнала Тюменскую область.

В ХМАО стало больше зараженных коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила в регионе режим обязательной самоизоляции, мера вводится «до особого распоряжения». Также глава округа поручила подчиненным до пятницы определиться с количеством и форматом карантинных зон в муниципалитетах.

Жительницу ХМАО ждет наказание за жалобу врачам на вымышленную подругу, которая якобы вернулась из Испании с высокой температурой. Женщина в состоянии опьянения позвонила медикам, чтобы «проверить действия оперативных служб».

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Коронавирус на Ямале

В ЯНАО вступил в силу режим самоизоляции, карантин продлится до 5 апреля. В округе по-прежнему нет ни одного зараженного коронавирусом. Из-за карантинных мер уже пострадали ямальские бизнесмены, им дадут отсрочку по аренде и освободят от штрафов.

Ямальским предпринимателям возместят потери из-за коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полиция разыскивает жительницу Надыма, которая вернулась из поездки на Кубу и пошла в магазин без маски. В Пангодах врачи объезжают людей, которые могли контактировать с газовиками, которых накануне доставили в инфекционное отделение с диагнозом ОРВИ.

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