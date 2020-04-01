Сегодня, 1 апреля — 112-й день с момента обнаружения коронавируса и 22-й — с объявления пандемии. В России, по данным портала
На Урале зафиксировано 80 заболевших. В Челябинской области семь новых случаев, еще один — в ХМАО. В Перми умер первый больной мужчина. Все уральские регионы, кроме Тюменской области, перешли на режим полной самоизоляции.
Коронавирус в Свердловской области
Полицейские Екатеринбурга начали останавливать горожан и выяснять, почему те не соблюдают режим самоизоляции. То же самое делают сотрудники Росгвардии. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал появление
Из-за пандемии коронавируса Минпромторг РФ перенес выставку «Иннопром» в Екатеринбурге на 2021 год. А машиностроительный завод имени Калинина, известный оборонными разработками, остановил производство и отправил сотрудников в отпуск.
Жителей Екатеринбурга попросили сообщать о неубранных подъездах. Собирающаяся там пыль и грязь помогает коронавирусу дольше сохраняться на поверхностях.
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Коронавирус в Челябинской области
В Челябинской области коронавирус подтвердили еще у семи человек, общее число зараженных достигло 21. В то же время вылечились два пациента — из Магнитогорска и Миасса.
В рамках борьбы с коронавирусом на границах Челябинской области полицейские начали останавливать всех въезжающих в регион. Глава области Алексей Текслер запретил главам челябинских городов и районов покидать пределы вверенных им территорий. А автобусы из Челябинска перестанут ездить в другие регионы.
Мероприятия саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, запланированные на лето, переносят ориентировочно на осень. В самой столице Южного Урала начали дезинфекцию улиц, для нее используют авиадвигатель.
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Коронавирус в Курганской области
Курганская область перешла на режим полной самоизоляции с 1 апреля, для зауральцев уже составили список ограничений. Губернатор Зауралья Вадим Шумков пояснил, что власти пока не планируют вводить спецпропуска и разрешения на выход из дома.
На границе Кургана начали останавливать всех въезжающих граждан, им дают разъяснения о правилах карантина. А автовокзал Кургана прекратил сообщение с другими регионами. Также в столице Зауралья из-за коронавируса отложили транспортную реформу, а городские власти ищут бизнесменов, нарушающих карантин.
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Коронавирус в Пермском крае
В Пермском крае, где власти ввели карантин со 2 апреля, умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом. Самочувствие еще одного инфицированного пермяка ухудшилось, он находится в тяжелом состоянии. На сегодня известно о 12 случаях заражения.
Авиакомпании «Аэрофлот» и Utair временно отказались от рейсов из Перми. Автобусное сообщение Пермского края с другими регионами также остановлено, власти запретили поездки. Резко упал и спрос на такси, пассажиропоток сократился в разы. Жители Перми практически перестали выходить из дома, улицы города опустели.
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Коронавирус в Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор запретил до 1 июня регистрировать браки и разводы, как и в Свердловской и Челябинской областях. Исключением станут случаи, когда изменить дату свадьбы невозможно: в этом случае на бракосочетании будут присутствовать только будущие супруги.
Из-за усиленных карантинных мер главные популярные места Тюмени оказались недоступны, на улицах почти не осталось людей. При этом, по данным ГИБДД, в карантин на тюменских дорогах стало больше пьяных водителей. URA.RU составило карту распространения коронавируса в городе. Из-за усиления карантина аэропорт Рощино начал отменять рейсы.
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Коронавирус в ХМАО
Врачи ХМАО подтвердили новый случай заражения коронавирусом, всего заболевших стало восемь. По количеству инфицированных Югра обогнала Тюменскую область.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила в регионе режим обязательной самоизоляции, мера вводится «до особого распоряжения». Также глава округа поручила подчиненным до пятницы определиться с количеством и форматом карантинных зон в муниципалитетах.
Жительницу ХМАО ждет наказание за жалобу врачам на вымышленную подругу, которая якобы вернулась из Испании с высокой температурой. Женщина в состоянии опьянения позвонила медикам, чтобы «проверить действия оперативных служб».
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Коронавирус на Ямале
В ЯНАО вступил в силу режим самоизоляции, карантин продлится до 5 апреля. В округе по-прежнему нет ни одного зараженного коронавирусом. Из-за карантинных мер уже пострадали ямальские бизнесмены, им дадут отсрочку по аренде и освободят от штрафов.
Полиция разыскивает жительницу Надыма, которая вернулась из поездки на Кубу и пошла в магазин без маски. В Пангодах врачи объезжают людей, которые могли контактировать с газовиками, которых накануне доставили в инфекционное отделение с диагнозом ОРВИ.
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