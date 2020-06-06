В ХМАО разбился промышленный альпинист, работавший без разрешения

Следователи выяснят, соблюдалась ли техника безопасности в компании, где работал погибший Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи Сургута выясняют обстоятельства гибели промышленного альпиниста. 25-летний мужчина запутался в тросах и упал с пятиэтажного дома, когда без разрешения проводил фасадные работы. Об этом рассказали в Следственном управлении СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Инцидент произошел днем в пятницу, 5 июня. Сотрудник одной из подрядных организаций Сургута работал на стенах дома №22 по улице Привокзальная. Следователи выяснили, что мужчина не имел допуска к работам на высоте и не надел страховочный пояс.

Промышленный альпинист пытался спустить с крыши здания на скамейке с тросами, но запутался в них и упал. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства происшествия. Также сыщики установят, позаботился ли подрядчик о технике безопасности во время работ на высоте.