В ХМАО разбился промышленный альпинист, работавший без разрешения

Следователи Сургута выясняют обстоятельства гибели промышленного альпиниста. 25-летний мужчина запутался в тросах и упал с пятиэтажного дома, когда без разрешения проводил фасадные работы. Об этом рассказали в Следственном управлении СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Инцидент произошел днем в пятницу, 5 июня. Сотрудник одной из подрядных организаций Сургута работал на стенах дома №22 по улице Привокзальная. Следователи выяснили, что мужчина не имел допуска к работам на высоте и не надел страховочный пояс.
Промышленный альпинист пытался спустить с крыши здания на скамейке с тросами, но запутался в них и упал. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Сотрудники СК выясняют обстоятельства происшествия. Также сыщики установят, позаботился ли подрядчик о технике безопасности во время работ на высоте.
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