05 июня 2020
04 июня 2020

В ХМАО разбился промышленный альпинист, работавший без разрешения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Промышленные альпинисты. Екатеринбург, промышленный альпинизм, мойка окон, альпинисты, экстрималы
Следователи выяснят, соблюдалась ли техника безопасности в компании, где работал погибший Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи Сургута выясняют обстоятельства гибели промышленного альпиниста. 25-летний мужчина запутался в тросах и упал с пятиэтажного дома, когда без разрешения проводил фасадные работы. Об этом рассказали в Следственном управлении СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Инцидент произошел днем в пятницу, 5 июня. Сотрудник одной из подрядных организаций Сургута работал на стенах дома №22 по улице Привокзальная. Следователи выяснили, что мужчина не имел допуска к работам на высоте и не надел страховочный пояс.

Промышленный альпинист пытался спустить с крыши здания на скамейке с тросами, но запутался в них и упал. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Сотрудники СК выясняют обстоятельства происшествия. Также сыщики установят, позаботился ли подрядчик о технике безопасности во время работ на высоте.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...