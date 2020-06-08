В ХМАО умер еще один пациент с коронавирусом

Пациент лечился в Сургуте, но спасти ее не удалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО умер еще один человек, у которого ранее был диагностирован COVID-19. Это уже двадцать первая смерть в регионе, связанная с коронавирусом. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«В Сургуте умерла еще одна пациентка с лабораторно подтвержденным COVID-19. Женщине было 39 лет. Лечение было осложнено хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения ее жизни», — со ссылкой на данные департамента здравоохранения ХМАО добавили в оперштабе.

Всего за сутки коронавирус диагностировал у 129 человек. С начала эпидемии этот диагноз был поставлен 3475 пациентам. Подробную информацию о том, где именно выявлены новые случаи заражения в опертштабе пообещали раскрыть поздней — во время брифинга.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось количество смертей, вызванных коронавирусом. Но рестораторы все равно готовятся к снятию карантина и уже считают будущую прибыль.