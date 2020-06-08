07 июня 2020
06 июня 2020
05 июня 2020

В ХМАО умер еще один пациент с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пациент лечился в Сургуте, но спасти ее не удалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО умер еще один человек, у которого ранее был диагностирован COVID-19. Это уже двадцать первая смерть в регионе, связанная с коронавирусом. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«В Сургуте умерла еще одна пациентка с лабораторно подтвержденным COVID-19. Женщине было 39 лет. Лечение было осложнено хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения ее жизни», — со ссылкой на данные департамента здравоохранения ХМАО добавили в оперштабе.

Всего за сутки коронавирус диагностировал у 129 человек. С начала эпидемии этот диагноз был поставлен 3475 пациентам. Подробную информацию о том, где именно выявлены новые случаи заражения в опертштабе пообещали раскрыть поздней — во время брифинга.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось количество смертей, вызванных коронавирусом. Но рестораторы все равно готовятся к снятию карантина и уже считают будущую прибыль.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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