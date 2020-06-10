Министр здравоохранения Оксана Мелехова не сдержала обещание Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова не сдержала слово, которое она дала главе региона Дмитрию Махонину. Она обещала развернуть 235 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом к 8 июня, но в региональном оперштабе сообщили URA.RU, что развернули только 135 коек.

«Идет плановое развертывание. Развернули 135 из 235», — сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. При этом 5 июня Мелехова на заседании оперштаба Мелехова обещала развернуть койки быстрее. «Напомню, что к 8 июня дополнительно 235 коек будет развернуто», — говорила Мелехова главе региона Махонину.

Сейчас в Пермском крае показатель свободного коечного фонда находится в «красной» зоне даже с учетом новых 135 коек. По состоянию на 10 июня свободно 42,9% коек (из 2122) для зараженных коронавирусом. При этом в крае произошел резкий рост числа заболевших и зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения (93 случая). Все это не позволяет снять действующие ограничения.

По расчетам URA.RU, если бы Мелехова выполнила свое обещание, то коек бы все равно было недостаточно. Свободно было бы около 46% мест. Причем большую часть коек сейчас занимают пациенты без подтвержденного COVID-19 (ожидающих результаты рефернес-теста или с пневмонией). Таких в больницах региона около 750 человек, еще у 465 диагноз подтвердился.

В мае Мелехова также называла «технической ошибкой» проблему с выплатами медикам за работу с коронавирусом. По одной из версий, глава минздрава будет отправлена в отставку, как только ситуация с COVID в регионе стабилизируется.