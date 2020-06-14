Названа причина снижения смертности в России на фоне пандемии

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Ранее, как напоминает RT , Росстат раскрыл статистику смертности от коронавируса за апрель. COVID-19 стал основной причиной смерти 1660 россиян. В 390 случаях вирус не был подтверждён лабораторно.

По словам Дарды, из-за введенных на фоне пандемии ограничительных мер почти вдвое сократилось число ДТП — с 11037 до 6250. «Вследствие этого наблюдается и сокращение количества погибших в ДТП с 1001 человека до 768 человек», — приводит РБК слова эксперта. Также снизилось количество убийств и покушений на них (на 3,8%).

По данным Росстата, напомним, в январе—апреле смертность упала на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле 2019-го в стране умерли 153,8 человек, а в апреле 2020-го — 149,4 тысячи.

Снижение смертности в апреле 2020 года в России имеет несколько объяснимых причин. Одной из них является меньшее количество летальных исходов от внешних причин на фоне карантина. Об этом заявила завкафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.

В России смертность снизилась из-за карантина, говорит Екатерина Дарда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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