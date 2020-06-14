Названа причина снижения смертности в России на фоне пандемии

Снижение смертности в апреле 2020 года в России имеет несколько объяснимых причин. Одной из них является меньшее количество летальных исходов от внешних причин на фоне карантина. Об этом заявила завкафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.
По данным Росстата, напомним, в январе—апреле смертность упала на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле 2019-го в стране умерли 153,8 человек, а в апреле 2020-го — 149,4 тысячи.
По словам Дарды, из-за введенных на фоне пандемии ограничительных мер почти вдвое сократилось число ДТП — с 11037 до 6250. «Вследствие этого наблюдается и сокращение количества погибших в ДТП с 1001 человека до 768 человек», — приводит РБК слова эксперта. Также снизилось количество убийств и покушений на них (на 3,8%).
Ранее, как напоминает RT, Росстат раскрыл статистику смертности от коронавируса за апрель. COVID-19 стал основной причиной смерти 1660 россиян. В 390 случаях вирус не был подтверждён лабораторно.
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