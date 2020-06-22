21 июня 2020
20 июня 2020

Прокуратура добилась выдачи ковидных доплат челябинским медикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения экстренных служб, аэропорта имени Игоря Курчатова. Челябинск, эвакуация, эпидемия, скорая помошь, реанимация, коронавирус
Медики получили надбавки после вмешательства прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сотрудникам скорой помощи и горбольницы Златоуста, а также водителям скорой помощи в Челябинске выплатили надбавки за работу с коронавирусными больными после вмешательства прокуратуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«В муниципальном автономном учреждении „Челябмедтранс“, предоставляющем автомобили городской станции скорой медицинской помощи, 31 водителю не выплачены причитающиеся региональные стимулирующие выплаты за особые условия труда», — уточнили в пресс-службе.

Директору «Челябмедстранса» и начальнику управления здравоохранения Челябинска внесены представления. Водители получили положенные им доплаты, на общую сумму в 460 тысяч рублей.

В Златоусте после вмешательства прокуратуры, стимулирующие выплаты получили девять медработников. «Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — заявили в пресс-службе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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