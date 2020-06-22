Челябинская оппозиция подготовила сюрприз к выборам в заксобрание

Вместо общеобластной тройки список кандидатов челябинского «Яблока» будет возглавлять только Ярослав Щербаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Избирательный список партии «Яблоко» на выборах в заксобрание Челябинской области будет начинаться не с общеобластной тройки кандидатов, а лишь с главы регионального отделения Ярослава Щербакова. Об этом заявил URA.RU сам партийный лидер.

«На конференции вы решили пойти по пути наивысшей формы демократии, создав своего рода открытый список, — пояснил URA.RU Щербаков. — В случае прохождения 5%-го барьера и формирования фракции в заксобрании места в ней будут получат не кандидаты, отобранные руководством партии, а показавшие максимальный результат по территориям». По его словам, документы будут представлены в областной избирком для регистрации 22 июня.

Ранее о формировании списков отчитались «Единая Россия» (первым лицом списка стал губернатор Алексей Текслер), ЛДПР (лидер партии Владимир Жириновский), партия «Родина» (глава регионального отделения уже соперничал с Текслером на выборах губернатора) и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (РПП). В последнем случае всю тройку составили из врачей.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. По их итогам 30 депутатов будут избраны в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.