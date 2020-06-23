Депутаты Екатеринбургской гордумы выставили оценку мэру

Высокинский поблагодарил депутатов за «откровенный разговор» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Екатеринбургской гордумы на заседании 23 июня большинством голосов приняли отчет мэра Александра Высокинского о работе в 2019 году. За удовлетворительную оценку работы градоначальника проголосовал 31 депутат, двое выступили против, один воздержался.

Александр Высокинский поблагодарил депутатов, представителей правительства и администрации губернатора Свердловской области, полпредства, партии «Единая Россия» за «хороший откровенный разговор».

«Вот уже 300 лет скоро будет, как в городской думе обсуждаются проблемы мощения улиц, освещения, вывоза мусора, ремонтов, выноса экологически опасных производств. И так будет еще многие, многие годы», — сказал мэр. Он призвал все ветви и уровни власти работать вместе в целях развития Екатеринбурга. Депутаты встретили финальную речь мэра аплодисментами.

Как писало URA.RU обсуждение обязательного ежегодного отчета градоначальника думой происходило непросто. Первоначально думские «ястребы» призывали поставить главе города «неуд». Однако к моменту оглашения отчета их количество почти сошло на нет. В рядах ярых критиков остались только яблочник Константин Киселев и коммунист Андрей Пирожков.