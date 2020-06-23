22 июня 2020

Депутаты Екатеринбургской гордумы выставили оценку мэру

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание рабочей группы по месту строительства Храма Святой Екатерины. Екатеринбург, высокинский александр
Высокинский поблагодарил депутатов за «откровенный разговор» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Екатеринбургской гордумы на заседании 23 июня большинством голосов приняли отчет мэра Александра Высокинского о работе в 2019 году. За удовлетворительную оценку работы градоначальника проголосовал 31 депутат, двое выступили против, один воздержался.

Александр Высокинский поблагодарил депутатов, представителей правительства и администрации губернатора Свердловской области, полпредства, партии «Единая Россия» за «хороший откровенный разговор».

«Вот уже 300 лет скоро будет, как в городской думе обсуждаются проблемы мощения улиц, освещения, вывоза мусора, ремонтов, выноса экологически опасных производств. И так будет еще многие, многие годы», — сказал мэр. Он призвал все ветви и уровни власти работать вместе в целях развития Екатеринбурга. Депутаты встретили финальную речь мэра аплодисментами.

Как писало URA.RU обсуждение обязательного ежегодного отчета градоначальника думой происходило непросто. Первоначально думские «ястребы» призывали поставить главе города «неуд». Однако к моменту оглашения отчета их количество почти сошло на нет. В рядах ярых критиков остались только яблочник Константин Киселев и коммунист Андрей Пирожков.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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