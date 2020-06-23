Тысячи уральцев встали в очередь за ипотекой под 6,5%

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Президент Владимир Путин анонсировал запуск ипотеки под 6.5% как одной из мер поддержи строительного рынка в условиях эпидемии коронавируса. Подать заявку на покупку квартиры с льготной ипотекой можно до ноября 2020 года, размер кредита в Москве и Санкт-Петербурге не должен превышать 8 млн., в остальных регионах — 3 млн.

Лидером по числу заявок стала Свердловская область — сформировано 7 тысяч заявок на сумму более 3,6 млрд. руб. Из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в сумме поступило 8 тысяч заявок.

Жители регионов Уральского федерального округа подали более 15 тысяч заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%. Общая сумма средств, которая потребуется на выплаты, составляет 9 млрд. рублей. Об этом в ходе межотраслевого совещания в уральском полпредстве заявил замминистра строительства РФ Никита Стасишин.

На компенсацию заявок из бюджета потребуется более 9 миллиардов рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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