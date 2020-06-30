Мэру из ХМАО отказали в открытии карантинных поселков

В Сургутском районе блокпосты пока продолжат работу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО отклонили предложение главы Сургутского района Андрея Трубецкого, который просил закрыть блокпосты, появившиеся в нескольких поселениях муниципалитета из-за вспышки коронавируса. Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19, передает корреспондент URA.RU.

Губернатор Югры Наталья Комарова поинтересовалась мнением главы окружного Роспотребнадзора Майи Соловьевой о возможности снять ограничения. «В целом, это можно было бы сделать, но у нас рядом Сургут, который пока еще „горячий“. Не исключен обратный занос из Сургута в Сургутский район. Может быть немного повременим?» — предложила Соловьева. Глава региона согласилась с этим решением.

Глава Роспотребнадзора ХМАО также добавила, что в Сургуте произойдет усиление команды санитарных врачей. А после того, как в крупнейшем городе ХМАО эпидобстановка станет стабильнее, то можно будет подумать и о снятии карантина в соседнем муниципалитете.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе в мае на карантин закрыли город Лянтор и поселки Нижнесортымский и Федоровский из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Эти ограничения продолжают действовать и сейчас.