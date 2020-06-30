29 июня 2020

Мэру из ХМАО отказали в открытии карантинных поселков

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, полиция, гибдд, дпс, проверка документов
В Сургутском районе блокпосты пока продолжат работу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО отклонили предложение главы Сургутского района Андрея Трубецкого, который просил закрыть блокпосты, появившиеся в нескольких поселениях муниципалитета из-за вспышки коронавируса. Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19, передает корреспондент URA.RU.

Губернатор Югры Наталья Комарова поинтересовалась мнением главы окружного Роспотребнадзора Майи Соловьевой о возможности снять ограничения. «В целом, это можно было бы сделать, но у нас рядом Сургут, который пока еще „горячий“. Не исключен обратный занос из Сургута в Сургутский район. Может быть немного повременим?» — предложила Соловьева. Глава региона согласилась с этим решением.

Глава Роспотребнадзора ХМАО также добавила, что в Сургуте произойдет усиление команды санитарных врачей. А после того, как в крупнейшем городе ХМАО эпидобстановка станет стабильнее, то можно будет подумать и о снятии карантина в соседнем муниципалитете.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе в мае на карантин закрыли город Лянтор и поселки Нижнесортымский и Федоровский из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом. Эти ограничения продолжают действовать и сейчас.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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