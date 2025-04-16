Верный соратник мэра Пыть-Яха (ХМАО) Дмитрия Горбунова, ушедшего в отставку, покинул пост вслед за шефом. Его советник Сергей Хлыстов оказался единственным чиновником, который год назад согласился стать частью команды градоначальника, прибывшего из Лангепаса. И, как сообщил URA.RU источник в местном истеблишменте, уволился вслед за патроном.
«Советник Хлыстов уволился вместе с Горбуновым, когда тот проштрафился перед губернатором Югры Русланом Кухаруком и не оправдал надежд жителей. Надеюсь, окружные власти больше не будут экспериментировать над Пыть-Яхом. Варяги здесь не очень приживаются», — отмечает инсайдер.
Советник появился у мэра Пыть-Яха в середине 2024 года и проработал в администрации несколько месяцев. Ранее Хлыстов был коллегой Горбунова по администрации Лангепаса — возглавлял управление физкультуры и спорта, когда тот был заместителем главы. В администрацию Пыть-Яха направлен запрос об отставке Хлыстова, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писали, что выборы главы города Пыть-Яха назначены на 19 мая. Новый мэр будет избран депутатами из числа кандидатов, заявившихся на конкурс и одобренных комиссией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!