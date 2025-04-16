Верный соратник уволенного мэра из ХМАО покинул пост вслед за шефом. Инсайд

Советник покинувшего пост мэра Пыть-Яха Горбунова уволился из администрации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Советник уволенного мэра Пыть-Яха покинул пост
Советник уволенного мэра Пыть-Яха покинул пост Фото:

Верный соратник мэра Пыть-Яха (ХМАО) Дмитрия Горбунова, ушедшего в отставку, покинул пост вслед за шефом. Его советник Сергей Хлыстов оказался единственным чиновником, который год назад согласился стать частью команды градоначальника, прибывшего из Лангепаса. И, как сообщил URA.RU источник в местном истеблишменте, уволился вслед за патроном.

«Советник Хлыстов уволился вместе с Горбуновым, когда тот проштрафился перед губернатором Югры Русланом Кухаруком и не оправдал надежд жителей. Надеюсь, окружные власти больше не будут экспериментировать над Пыть-Яхом. Варяги здесь не очень приживаются», — отмечает инсайдер.

Советник появился у мэра Пыть-Яха в середине 2024 года и проработал в администрации несколько месяцев. Ранее Хлыстов был коллегой Горбунова по администрации Лангепаса — возглавлял управление физкультуры и спорта, когда тот был заместителем главы. В администрацию Пыть-Яха направлен запрос об отставке Хлыстова, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писали, что выборы главы города Пыть-Яха назначены на 19 мая. Новый мэр будет избран депутатами из числа кандидатов, заявившихся на конкурс и одобренных комиссией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верный соратник мэра Пыть-Яха (ХМАО) Дмитрия Горбунова, ушедшего в отставку, покинул пост вслед за шефом. Его советник Сергей Хлыстов оказался единственным чиновником, который год назад согласился стать частью команды градоначальника, прибывшего из Лангепаса. И, как сообщил URA.RU источник в местном истеблишменте, уволился вслед за патроном. «Советник Хлыстов уволился вместе с Горбуновым, когда тот проштрафился перед губернатором Югры Русланом Кухаруком и не оправдал надежд жителей. Надеюсь, окружные власти больше не будут экспериментировать над Пыть-Яхом. Варяги здесь не очень приживаются», — отмечает инсайдер. Советник появился у мэра Пыть-Яха в середине 2024 года и проработал в администрации несколько месяцев. Ранее Хлыстов был коллегой Горбунова по администрации Лангепаса — возглавлял управление физкультуры и спорта, когда тот был заместителем главы. В администрацию Пыть-Яха направлен запрос об отставке Хлыстова, ответ ожидается. Ранее URA.RU писали, что выборы главы города Пыть-Яха назначены на 19 мая. Новый мэр будет избран депутатами из числа кандидатов, заявившихся на конкурс и одобренных комиссией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...