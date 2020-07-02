01 июля 2020
30 июня 2020

В Тюменской области из-за стихии несколько сел остались без еды. Местные власти бездействуют. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Единственная транспортная артерия между селами, река Наска, оказалась заблокирована Фото: Сергей Малышев, URA.RU

Под Тобольском в Тюменской области завалило бревнами и деревьями часть реки Наска — единственную транспортную артерию, которая соединяет соседние села с большой землей. Об этом на условиях анонимности URA.RU сообщил один из местных жителей. По его словам, власти в курсе проблемы, но никаких мер по её устранению не принимают.

«Затор на Наске произошел на границе Тобольского и Уватского районов. Но ни там, ни там никто ничего не предпринимает, чтобы его разобрать. В результате — людям в села не могут завезти продукты. А еда быстро заканчивается. Мы не знаем, что делать и к кому обращаться, чтобы нам помогли», — сообщил агентству собеседник.

По его словам, местные жители несколько раз пробовали устранить затор собственными силами, но безрезультатно: он слишком большой. Получить оперативный комментарий в администрации Тобольского района URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос был отправлен на электронную почту администрации Уватского района.

Затор на реке Наска
Сергей Малышев
Местные жители пытались самостоятельно ликвидировать затор, но безуспешно
Сергей Малышев

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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