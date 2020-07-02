Стали известны результаты голосования, мэрия заявила о провокациях, в области от коронавируса погибло шесть человек, роддом прекратил принимать рожениц, прокуратура проверила облминздрав, «ВСМПО-Ависма» возглавит бывший руководитель Evrazа, из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали посетителей. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:
Подведены итоги голосования
- По данным областного избиркома, за поправки проголосовали 65,97% уральцев. Против — 32,96%. 1,07% бюллетеней — недействительны.
- Итоговая явка в области составила 51,59%. В Екатеринбурге — около 45%.
Мэрия Екатеринбурга заявила о провокациях на голосовании по поправкам
- Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обратился в ГУ МВД РФ по Свердловской области по факту провокаций в Верх-Исетском районе города.
- По информации мэрии, в течение дня жителям района поступали звонки с просьбами не открывать никому двери, так как в их домах обнаружен COVID.
- Многие пожилые люди, обращавшиеся с просьбой об организации голосования на дому, после этих звонков не открывали двери членам участковых комиссий.
В роддом больницы №40 из-за коронавируса временно не принимают рожениц
- В Екатеринбурге остановили госпитализацию в роддом ГКБ №40 из-за коронавируса. У одного из сотрудников есть подозрение на инфекцию.
- Пока отделение не закрыли на карантин, но рожениц временно не принимают и отправляют их в другие родильные дома.
Регион побил «рекорд» по смертям от COVID
- В Свердловской области шестеро человек скончались от коронавируса. Это максимальное количество за все время пандемии.
- Всего в Свердловской области от COVID-19 умер 101 пациент.
- За минувшие сутки зафиксировано 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В «ВСМПО-Ависма» сменился руководитель
- Крупнейшего производителя титана «ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов.
- Перед новым топ-менеджером стоит задача вывести предприятие из кризиса, так он имеет большой опыт антикризисного управления.
- Ранее Сергей Степанов возглавлял угольный дивизион компании Evraz.
Областная прокуратура проверила минздрав региона
- Прокуратура Свердловской области проверила региональный минздрав из-за задержек в обеспечении сухими молочными смесями детей до года.
- В ходе проверки факты подтвердились. Некоторые родители Екатеринбурга действительно недополучали смеси для своих детей в апреле 2020 года.
- Прокуратура выяснила, что срыв поставок случился из-за того, что минздрав вовремя не успел провести аукцион и неверно спланировал свою работу.
- Для устранения нарушений в областной минздрав было внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении в ведомстве.
Из ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге эвакуировали более 3 тысяч человек
- Эвакуация произошла из-за сообщения о минировании, которое пришло в полицию.
- Кинологи проверили здание, но ничего не нашли.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «