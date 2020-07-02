01 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области к 2 июля. Прокуратура проверила облминздрав, в области побит «рекорд» по смертям от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, роддом, горбольница 40, гкб40, больница
Роддом больницы №40 временно не принимает рожениц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны результаты голосования, мэрия заявила о провокациях, в области от коронавируса погибло шесть человек, роддом прекратил принимать рожениц, прокуратура проверила облминздрав, «ВСМПО-Ависма» возглавит бывший руководитель Evrazа, из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали посетителей. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:

Подведены итоги голосования

  • По данным областного избиркома, за поправки проголосовали 65,97% уральцев. Против — 32,96%. 1,07% бюллетеней — недействительны.
  • Итоговая явка в области составила 51,59%. В Екатеринбурге — около 45%.

Мэрия Екатеринбурга заявила о провокациях на голосовании по поправкам

  • Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обратился в ГУ МВД РФ по Свердловской области по факту провокаций в Верх-Исетском районе города.
  • По информации мэрии, в течение дня жителям района поступали звонки с просьбами не открывать никому двери, так как в их домах обнаружен COVID.
  • Многие пожилые люди, обращавшиеся с просьбой об организации голосования на дому, после этих звонков не открывали двери членам участковых комиссий.

В роддом больницы №40 из-за коронавируса временно не принимают рожениц

  • В Екатеринбурге остановили госпитализацию в роддом ГКБ №40 из-за коронавируса. У одного из сотрудников есть подозрение на инфекцию.
  • Пока отделение не закрыли на карантин, но рожениц временно не принимают и отправляют их в другие родильные дома.

Регион побил «рекорд» по смертям от COVID

  • В Свердловской области шестеро человек скончались от коронавируса. Это максимальное количество за все время пандемии.
  • Всего в Свердловской области от COVID-19 умер 101 пациент.
  • За минувшие сутки зафиксировано 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В «ВСМПО-Ависма» сменился руководитель

  • Крупнейшего производителя титана «ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов.
  • Перед новым топ-менеджером стоит задача вывести предприятие из кризиса, так он имеет большой опыт антикризисного управления.
  • Ранее Сергей Степанов возглавлял угольный дивизион компании Evraz.

Областная прокуратура проверила минздрав региона

  • Прокуратура Свердловской области проверила региональный минздрав из-за задержек в обеспечении сухими молочными смесями детей до года.
  • В ходе проверки факты подтвердились. Некоторые родители Екатеринбурга действительно недополучали смеси для своих детей в апреле 2020 года.
  • Прокуратура выяснила, что срыв поставок случился из-за того, что минздрав вовремя не успел провести аукцион и неверно спланировал свою работу.
  • Для устранения нарушений в областной минздрав было внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении в ведомстве.

Из ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге эвакуировали более 3 тысяч человек

  • Эвакуация произошла из-за сообщения о минировании, которое пришло в полицию.
  • Кинологи проверили здание, но ничего не нашли.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...