В регионе за сутки выздоровели 164 человека
Подведены итоги голосования, зафиксированы нарушения на участках, в области выздоровело рекордное количество людей, в заксо баллотируются новые кандидаты. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:
Подведены итоги голосования в области
- Свое мнение выразили 65,88% избирателей Челябинской области, в абсолютных цифрах это 1 млн 711 тысяч 556 человек.
- Поправки в основной закон государства поддержали 69,54% проголосовавших, против изменений — 29,55%.
- Окончательные итоги голосования в Челябинской области подведут в течение трех дней.
Челябинский облизбирком сообщил о нарушении на участках для голосования
- Глава челябинского облизбиркома Сергей Обертас сообщил о попытках выноса бюллетеней для голосования.
- Члены участковых комиссии на трех участках заметили, что злоумышленники хотели вынести бюллетени с собой. Все попытки оказались безуспешными
В регионе рекордное число выздоровевших от коронавируса
- За минувшие сутки в Челябинской области выздоровели 164 пациента, что является рекордным число с начала пандемии.
- При этом коронавирус диагностирован у 139 человек. Это самый низкий показатель за последние три дня.
Кандидаты от «Партии Роста» подали документы на выборы в заксо
- Документы на кандидатов от «Партии Роста» поступили 1 июля в областной избирком.
- Возглавил партийные списки лидер партии, российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.
- Также в списке руководитель регионального отделения партии, действующий депутат ЗСО Валихан Тургумбаев, ставший фигурантом уголовного дела по картельному сговору.
- Еще одним кандидатом стал депутат гордумы Челябинска Сергей Селещук, который был тоже замешан в уголовном деле о даче взятки.
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