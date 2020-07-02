01 июля 2020
30 июня 2020

Самое актуальное в Челябинской области к 2 июля. Выздоровело рекордное количество пациентов, в ЗС идут кандидаты от «Партии Роста»

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе за сутки выздоровели 164 человека Фото: Илья Московец © URA.RU

Подведены итоги голосования, зафиксированы нарушения на участках, в области выздоровело рекордное количество людей, в заксо баллотируются новые кандидаты. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:

Подведены итоги голосования в области

  • Свое мнение выразили 65,88% избирателей Челябинской области, в абсолютных цифрах это 1 млн 711 тысяч 556 человек.
  • Поправки в основной закон государства поддержали 69,54% проголосовавших, против изменений — 29,55%.
  • Окончательные итоги голосования в Челябинской области подведут в течение трех дней.

Челябинский облизбирком сообщил о нарушении на участках для голосования

  • Глава челябинского облизбиркома Сергей Обертас сообщил о попытках выноса бюллетеней для голосования.
  • Члены участковых комиссии на трех участках заметили, что злоумышленники хотели вынести бюллетени с собой. Все попытки оказались безуспешными

В регионе рекордное число выздоровевших от коронавируса

  • За минувшие сутки в Челябинской области выздоровели 164 пациента, что является рекордным число с начала пандемии.
  • При этом коронавирус диагностирован у 139 человек. Это самый низкий показатель за последние три дня.

Кандидаты от «Партии Роста» подали документы на выборы в заксо

  • Документы на кандидатов от «Партии Роста» поступили 1 июля в областной избирком.
  • Возглавил партийные списки лидер партии, российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.
  • Также в списке руководитель регионального отделения партии, действующий депутат ЗСО Валихан Тургумбаев, ставший фигурантом уголовного дела по картельному сговору.
  • Еще одним кандидатом стал депутат гордумы Челябинска Сергей Селещук, который был тоже замешан в уголовном деле о даче взятки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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