Пермский край готовится к ослаблению карантина

За сутки в регионе выздоровели три человека
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Пермском крае на 4 июля выявлено 54 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.
«Пермский край — 54», — отмечают в оперштабе. За сутки в регионе не умер ни один пациент, выздоровели три человека.
За время пандемии в Пермском крае выявлено 3 911 случаев COVID-19. Выздоровели 2 931 человек, 80 скончались.
Ранее сообщалось, что регион готов ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Коэффициент распространения вируса составил 0,97. Когда он достигнет 0,8, можно будет приступать ко второму этапу послаблений.
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