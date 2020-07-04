Пермский край готовится к ослаблению карантина

За сутки в регионе выздоровели три человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае на 4 июля выявлено 54 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Пермский край — 54», — отмечают в оперштабе. За сутки в регионе не умер ни один пациент, выздоровели три человека.

За время пандемии в Пермском крае выявлено 3 911 случаев COVID-19. Выздоровели 2 931 человек, 80 скончались.

Ранее сообщалось, что регион готов ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Коэффициент распространения вируса составил 0,97. Когда он достигнет 0,8, можно будет приступать ко второму этапу послаблений.